    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    ROUNDUP/USA

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arbeitsmarkt zeigt sich zu Jahresbeginn überraschend robust

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Arbeitsmarktbericht übertrifft Erwartungen deutlich.
    • Beschäftigtenzahl steigt um 130.000, Arbeitslosenquote sinkt.
    • Löhne steigen stärker als erwartet, Zinssenkungen unwahrscheinlicher.
    ROUNDUP/USA - Arbeitsmarkt zeigt sich zu Jahresbeginn überraschend robust
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarktbericht ist im Januar stärker als erwartet ausgefallen. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Zudem sind die Stundenlöhne stärker als erwartet geklettert. Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung von Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.

    Die Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft stieg um 130.000 Stellen. Volkswirte hatten im Schnitt mit lediglich 65.000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 17.000 Stellen nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote erwartet.

    Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zu. Volkswirte hatten einen Wert von 0,3 Prozent erwartet. Im Dezember hatte das Lohnplus bei revidiert 0,1 Prozent (zunächst 0,3) gelegen. Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Januar wie erwartet um 3,7 Prozent. Im Vormonat hatte der Anstieg 3,8 Prozent betragen.

    US-Notenbankchef Jerome Powell hatte sich zuletzt vorsichtig mit Blick auf weitere Zinssenkung geäußert. Er dürfte sich in dieser Haltung bestätigt sehen.

    "Spannend dürfte es werden, wenn der Arbeitsmarkt auch in den kommenden Monaten auf einem robusten Kurs bleibt", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Jerome Powells Nachfolger Kevin Warsh dürfte es dann schwer haben, für weitere Zinssenkungen zu plädieren. In diesem Falle muss er sich dann gleich zu Beginn seiner Amtszeit ein dickes Fell zulegen, denn für Kritik aus dem Weißen Haus wird gesorgt sein."

    Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg, schrieb: "Gleichwohl liefert der Arbeitsmarktbericht für Januar keine Vorlage für überschäumenden Optimismus." Er verweist auf die umfangreichen Revisionen der Daten des vergangenen Jahres. "Während sich vor der Revision der Arbeitsmarktstatistik für das abgelaufene Jahr ein durchschnittlicher Beschäftigungsanstieg von knapp 50.000 errechnete, ergibt sich nach der Revision ein Beschäftigungsanstieg von nur noch 15.000."

    Der Arbeitsmarktbericht hätten eigentlich bereits am Freitag letzter Woche veröffentlicht werden sollen, wurden aber wegen des temporären und teilweisen Regierungsstillstands auf den heutigen Mittwoch verschoben. Am Freitag könnte dann der ebenfalls verschobene Inflationsbericht die Märkte bewegen.

    Der Euro gab nach den Daten zum US-Dollar nach. Er machte jedoch zuletzt einen Teil seiner Verluste wieder wett. Die Renditen von US-Staatsanleihen legten zu. An den europäischen Aktienmärkten hielten sich die Ausschläge in Grenzen./jsl/la/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/USA Arbeitsmarkt zeigt sich zu Jahresbeginn überraschend robust Der US-Arbeitsmarktbericht ist im Januar stärker als erwartet ausgefallen. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Zudem sind die Stundenlöhne …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     