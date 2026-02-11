JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen des Infrastrukturkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Die Kapitalallokation, die Verwendung des Betriebskapitals, die Wachstumsaussichten im Energiesektor, die Zukunft der Autobahnkonzessionen und die Energieplattform von Vinci seien die Hauptthemen der Gespräche mit dem Management gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 133,9EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 143
Kursziel alt: 143
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
