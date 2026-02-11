    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    AKTIEN IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    T-Mobile US sacken nach Cashflow-Ziel ab und ziehen T-Aktie mit

    Für Sie zusammengefasst
    • T-Mobile US senkt FCF-Prognose, Aktie fällt um 5%.
    • Ebitda-Prognose über Erwartungen, FCF unter Druck.
    • Analysten sehen gemischte Zahlen, Aktie bleibt attraktiv.
    AKTIEN IM FOKUS - T-Mobile US sacken nach Cashflow-Ziel ab und ziehen T-Aktie mit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Prognose von T-Mobile US zum freien Barmittelzufluss (FCF) im neuen Jahr hat die Aktie der Telekom -Tochter am Mittwoch belastet. Sie verlor nach US-Handelsstart fünf Prozent. Die T-Aktie, die nach den Aussagen der Tochter kurz auf den höchsten Stand seit Anfang September 2025 geklettert war, gab rasch wieder nach. Sie büßte am frühen Nachmittag gut ein Prozent ein und zählte so zu den schwächsten Werten im nur leicht tieferen Leitindex Dax .

    Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel sprach von einem leicht negativen Gesamteindruck der US-Tochter. Während die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in der Mitte der Spanne etwas über den Erwartungen herausgekommen sei, liege die FCF-Prognose darunter. "Das setzt die Aktie derzeit unter Druck."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.763,38€
    Basispreis
    21,29
    Ask
    × 11,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.209,94€
    Basispreis
    23,03
    Ask
    × 11,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Details hält er für nötig, was die Umstellung der Prognose für die Netto-Neukunden im Postpaid-Bereich auf Netto-Kontozuwächse betrifft, da dies "etwas irritierend" sei. Ihm zufolge könnte der vom Unternehmen 2026 im Jahresvergleich avisierte Rückgang der Netto-Kontozuwächse im Postpaid-Bereich "durchaus positiv interpretiert werden". Es könnte bedeuten, "dass T-Mobile US in einem zu harten Preiskampf kein Wachstum anstrebt". Das wiederum würde Marge und Free Cashflow (FCF) stützen.

    Analyst Sebastiano Petti von JPMorgan hob hervor, dass die von T-Mobile US abgegebenen Jahresprognosen für Ebitda und FCF ihn mit seinen Schätzungen an das obere Ende der vom Unternehmen angegebenen Spannen schiebe.

    Insgesamt sprach er von einem gemischten Zahlenwerk, nannte die Aktie aber nach wie vor "ein Top Pick auf der US Equity Analyst Focus List" von JPMorgan, womit Petti sie als besonders aussichtsreich einschätzt. Ebitda- und FCF-Wachstum je Aktie seien nach wie vor branchenführend. T-Mobile habe zudem in Bereichen mit geringer Marktdurchdringung langfristige Chancen für Marktanteilsgewinne im Postpaid-Telefon-Geschäft. Außerdem hob er noch die "robusten mehrjährigen Kapitalausschüttungsprogramme" des Unternehmens hervor./ck/err/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 29,66 auf Tradegate (11. Februar 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 151,24 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +14,27 %/+37,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Signale und Kursentwicklung der Deutsche Telekom-Aktie: Beobachtete Ausbrüche über Widerstandslinien und Diskussion, ob der Anstieg nachhaltig ist; Kursziel 30 € (dividendengetrieben) bis HV, vereinzelt bis 34 €; Anleger berichten von Aufstockungen und halten wegen Dividende.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS T-Mobile US sacken nach Cashflow-Ziel ab und ziehen T-Aktie mit Die Prognose von T-Mobile US zum freien Barmittelzufluss (FCF) im neuen Jahr hat die Aktie der Telekom -Tochter am Mittwoch belastet. Sie verlor nach US-Handelsstart fünf Prozent. Die T-Aktie, die nach den Aussagen der Tochter kurz auf den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     