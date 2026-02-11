UBS stuft COCA-COLA CO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 82 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Getränkekonzern habe es mit Blick auf das vierte Quartal mehr Abweichungen gegeben als üblich, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der grundlegende Kurs des Unternehmens bleibe aber stabil./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 64,88EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Peter Grom

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 82

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

