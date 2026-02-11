UBS stuft COCA-COLA CO auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 82 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Getränkekonzern habe es mit Blick auf das vierte Quartal mehr Abweichungen gegeben als üblich, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der grundlegende Kurs des Unternehmens bleibe aber stabil./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 64,88EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Peter Grom
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 82
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Peter Grom
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 82
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte