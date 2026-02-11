Kingsmen Resources gibt Abschluss der Bought-Deal-Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 13 Mio. CAD bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Vancouver, British Columbia – 11. Februar 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. („Kingsmen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich, den Abschluss seiner im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung auf Basis eines „Bought Deals“ (die „Platzierung“) bekannt zu geben, die einen Bruttoerlös in Höhe von 13.000.000,50 CAD einbrachte. Dieser Betrag enthält auch die vollständige Ausübung der Underwriter-Option. Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen 5.777.778 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 2,25 CAD pro Einheit (der „Platzierungspreis“) veräußert.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 3,00 CAD zu jedem Zeitpunkt vor oder spätestens bis zum 11. Februar 2029.

Red Cloud Securities Inc. („Red Cloud“) fungierte im Rahmen der Platzierung als alleiniger Underwriter und Bookrunner. Als Gegenleistung für ihre Dienste erhielt Red Cloud ein Barhonorar in Höhe von insgesamt 910.000,04 CAD sowie 404.444 nicht übertragbare Warrants, die zum Erwerb von Stammaktien berechtigen (die „Broker-Warrants“). Jeder Broker-Warrant berechtigt bei Ausübung jederzeit bis spätestens 11. Februar 2029 zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Platzierungspreis.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Platzierung für die Exploration und Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Projekte Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

In Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions („NI 45-106“) erfolgte die Ausgabe der Einheiten an kanadische Käufer im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A der Vorschrift NI 45-106, in der ergänzten Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption („Listed Issuer Financing Exemption“). Die Wertpapiere, die aus dem Verkauf von Einheiten an Käufer mit Wohnsitz in Kanada im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption ausgegeben wurden, sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar.