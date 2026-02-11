Generac Holdings Aktie steigt zweistellig - 11.02.2026

Die Generac Holdings Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +14,44 % auf 175,18€ zulegen. Das sind +22,10 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Generac Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 175,18€, mit einem Plus von +14,44 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Generac Holdings ist ein führender Anbieter von Energieerzeugungssystemen, bekannt für Notstromaggregate und innovative Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen dominiert den nordamerikanischen Markt und konkurriert mit Firmen wie Cummins und Kohler. Generac's Alleinstellungsmerkmale sind ein breites Produktportfolio und starke Markenbekanntheit.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Generac Holdings Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Generac Holdings Aktie damit um +21,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Generac Holdings um +51,39 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

Generac Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,70 % 1 Monat +33,92 % 3 Monate +29,69 % 1 Jahr +8,74 %

Informationen zur Generac Holdings Aktie

Es gibt 59 Mio. Generac Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,06 Mrd.EUR € wert.

Data center opportunities and assumed recovery in power outage environment support expectations for strong sales growth in 2026WAUKESHA, Wis., Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Generac Holdings Inc. (NYSE: GNRC) (“Generac” or the “Company”), a …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Caterpillar, Cummins Inc. und Co.

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,65 %. Cummins Inc. notiert im Minus, mit -0,65 %. HONDA MOTOR notiert im Plus, mit +0,20 %. Schneider Electric legt um +3,66 % zu Eaton notiert im Plus, mit +5,86 %.

Generac Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Generac Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Generac Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.