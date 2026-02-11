Börsenstart USA - 11.02. - US Tech 100 stark +0,35 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:48) bei 50.304,76 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Caterpillar +4,41 %, Verizon Communications +2,17 %, Chevron Corporation +1,81 %, NVIDIA +1,70 %, Walmart +1,30 %

Flop-Werte: Salesforce -3,42 %, IBM -1,72 %, Travelers Companies -1,58 %, Microsoft -1,47 %, Nike (B) -1,14 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 25.215,33 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: Gilead Sciences +8,22 %, Micron Technology +6,88 %, Western Digital +5,99 %, Lam Research +5,01 %, Intel +4,51 %

Flop-Werte: Shopify -6,51 %, Atlassian Registered (A) -6,30 %, Thomson Reuters -4,80 %, CoStar Group -4,47 %, AppLovin Registered (A) -4,27 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.962,00 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Generac Holdings +14,44 %, Smurfit Westrock Public Limited Company +13,32 %, Gilead Sciences +8,22 %, Micron Technology +6,88 %, Western Digital +5,99 %

Flop-Werte: Moderna -11,46 %, Coinbase -6,09 %, Robinhood Markets Registered (A) -5,83 %, Assurant -5,53 %, ServiceNow -4,94 %