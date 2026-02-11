Börsen Start Update
Börsenstart USA - 11.02. - US Tech 100 stark +0,35 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:48) bei 50.304,76 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Caterpillar +4,41 %, Verizon Communications +2,17 %, Chevron Corporation +1,81 %, NVIDIA +1,70 %, Walmart +1,30 %
Flop-Werte: Salesforce -3,42 %, IBM -1,72 %, Travelers Companies -1,58 %, Microsoft -1,47 %, Nike (B) -1,14 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 25.215,33 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Gilead Sciences +8,22 %, Micron Technology +6,88 %, Western Digital +5,99 %, Lam Research +5,01 %, Intel +4,51 %
Flop-Werte: Shopify -6,51 %, Atlassian Registered (A) -6,30 %, Thomson Reuters -4,80 %, CoStar Group -4,47 %, AppLovin Registered (A) -4,27 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.962,00 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Generac Holdings +14,44 %, Smurfit Westrock Public Limited Company +13,32 %, Gilead Sciences +8,22 %, Micron Technology +6,88 %, Western Digital +5,99 %
Flop-Werte: Moderna -11,46 %, Coinbase -6,09 %, Robinhood Markets Registered (A) -5,83 %, Assurant -5,53 %, ServiceNow -4,94 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.