    'Erfolgsgeschichte'

    Baltenstaaten zufrieden mit Anschluss an EU-Netz

    • Baltische Staaten ziehen positives Fazit zur Anbindung.
    • Abkopplung von Russland stärkt Energiesicherheit erheblich.
    • Schutz kritischer Infrastruktur bleibt zentrale Herausforderung.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    RIGA (dpa-AFX) - Ein Jahr nach ihrer Abkopplung vom russischen Energiesystem haben die baltischen Staaten ein positives Fazit ihrer Anbindung an das westeuropäische Stromnetz gezogen. Litauens Energieminister Zygimantas Vaiciunas sprach von einer "Erfolgsgeschichte für uns, für die baltischen Staaten, für unsere Gesellschaften". Estland, Lettland und Litauen seien nun nicht mehr von äußeren Kräften erpressbar, sagte er nach einem Treffen in Riga mit seinen für Kollegen Kaspars Melnis (Lettland) und Andrus Sutt (Estland).

    In einem historischen Schritt hatten sich Estland, Lettland und Litauen am 8. Februar 2025 aus dem gemeinsamen, synchron geschalteten Stromnetz mit Russland und Belarus gelöst, dem sie seit Sowjetzeiten angehörten. Einen Tag später integrierten die drei EU- und Nato-Staaten ihre Stromnetze dann in das europäische System. Damit erlangten sie volle Kontrolle über ihre Stromnetze wieder.

    Mehr Schutz und Sicherheit

    "Wir profitieren von einem sichereren und widerstandsfähigeren Energiesystem", sagte Vaiciunas. Auch Melnis und Sutt sprachen von einer großen Errungenschaft. Das System sei trotz einiger Vorfälle, bei denen Leitungen und Kabel in der Ostsee beschädigt wurden, stabil und Versorgungssicherheit stets gewährleistet gewesen.

    Alle drei Minister verwiesen auf die Notwendigkeit, den Schutz kritischer Energie-Infrastruktur in Europa zu erhöhen. "Es geht um physische Sicherheit, es geht um Cybersicherheit, es geht um vertrauenswürdige Lieferanten", betonte Sutt. Auch sei es wichtig, Russlands Schattenflotte so streng wie möglich zu kontrollieren./awe/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
