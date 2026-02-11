    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeineken AktievorwärtsNachrichten zu Heineken

    ROUNDUP

    Bierbrauer Heineken streicht bis zu 6.000 Stellen

    Für Sie zusammengefasst
    • Heineken streicht 5.000 bis 6.000 Arbeitsplätze.
    • Umsatzrückgang: 1,2% weniger Bier verkauft 2022.
    • Fokus auf Digitalisierung und KI zur Kostensenkung.
    ROUNDUP - Bierbrauer Heineken streicht bis zu 6.000 Stellen
    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Bierbrauer Heineken will in den nächsten zwei Jahren 5.000 bis 6.000 Arbeitsplätze streichen. Die Kosten müssten weiter gesenkt werden, kündigte das Unternehmen in Amsterdam an.

    Der Brauer leidet seit längerem unter weltweit sinkenden Bierverkäufen. Im vergangenen Jahr wurde rund 1,2 Prozent weniger Bier verkauft. Vor allem der Verkauf in Nord- und Südamerika sowie Europa steht nach Angaben des Unternehmens unter Druck. 2025 wurde ein Umsatz von rund 34,2 Milliarden Euro und ein Gewinn von rund 1,9 Milliarden Euro erzielt.

    Weltweit 87.000 Beschäftigte

    Weltweit arbeiten rund 87.000 Menschen bei Heineken. Das Unternehmen ist in 190 Ländern aktiv.

    Heineken will nun auf weitere Digitalisierung und den Einsatz von KI etwa beim Marketing setzen. Auch sollen einige Brauereien gestrichen werden. Welche Länder vom Stellenabbau betroffen werden, sagte das Unternehmen noch nicht.

    Heineken will nach eigenen Angaben jährlich 400 bis 500 Millionen Euro sparen. Bereits im Oktober hatte Heineken Umstrukturierungen angekündigt, um rund zwei Milliarden Euro einzusparen. Am Hauptsitz in Amsterdam sollen den Angaben zufolge rund 400 Stellen gestrichen werden.

    In Deutschland nur wenige Beschäftigte

    Heineken hat in Deutschland keine eigenen Brauaktivitäten. Die Tochter Heineken Deutschland GmbH vertreibt sieben Biermarken wie Heineken, Desperados und Gösser. Dieses Bier wird in Heineken-Brauereien außerhalb Deutschlands gebraut. Ergänzt wird das Angebot durch Cider-Spezialitäten und Fassbierspezialitäten. Die Heineken Deutschland GmbH beschäftigt aktuell ungefähr 180 Mitarbeiter, wie der Konzern ergänzend mitteilte. Zahlen und Angaben zur Geschäftsentwicklung in Deutschland machte er nicht.

    Nach Einschätzung des Getränkemarktfachmagazins "Inside" hat Heineken in Deutschland 2025 nach einem Aufwärtstrend einen Rückschlag erlitten. Die Marken Heineken und Gösser hätten etwa 15 Prozent Absatz in Deutschland verloren, heißt es in einem "Inside"-Bericht. Als einen Faktor sieht dabei das Magazin Preiserhöhungen. Der Absatz der Heineken Deutschland GmbH sei auf unter 1,5 Millionen Hektoliter gesunken. Heineken kommentierte das nicht./ab/DP/jha

    ISIN:NL0000009165WKN:A0CA0G

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heineken Aktie

    Die Heineken Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,49 % und einem Kurs von 77,66 auf Tradegate (11. Februar 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heineken Aktie um +10,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heineken bezifferte sich zuletzt auf 44,74 Mrd..

    Heineken zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
