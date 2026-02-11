DAX, Teradata & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Teradata
|+38,21 %
|Informationstechnologie
|🥈
|Aehr Test Systems
|+29,69 %
|Elektrogeräte
|🥉
|Diodes
|+27,88 %
|Halbleiter
|🟥
|Mattel
|-26,81 %
|Konsum
|🟥
|Gerresheimer
|-29,99 %
|Gesundheitswesen
|🟥
|Unity Software
|-32,92 %
|Informationstechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|🥈
|Kyndryl Holdings Incorporation
|Informationstechnologie
|🥉
|Micron Technology
|Halbleiter
|Diginex
|Informationstechnologie
|Newron Pharmaceuticals
|Pharmaindustrie
|Gerresheimer
|Gesundheitswesen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|290
|-
|🥈
|Gerresheimer
|198
|Gesundheitswesen
|🥉
|Silber
|125
|Rohstoffe
|Almonty Industries
|99
|Rohstoffe
|TeamViewer
|84
|Informationstechnologie
|Tesla
|43
|Fahrzeugindustrie
Teradata
Wochenperformance: +58,18 %
Platz 1
Aehr Test Systems
Wochenperformance: +35,39 %
Platz 2
Diodes
Wochenperformance: +31,68 %
Platz 3
Mattel
Wochenperformance: -33,07 %
Platz 4
Platz 5
Unity Software
Wochenperformance: -24,69 %
Platz 6
Antimony Resources
Wochenperformance: -9,07 %
Platz 7
Kyndryl Holdings Incorporation
Wochenperformance: -49,05 %
Platz 8
Micron Technology
Wochenperformance: -11,24 %
Platz 9
Diginex
Wochenperformance: -49,14 %
Platz 10
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +4,14 %
Platz 11
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +0,70 %
Platz 13
Platz 14
Silber
Wochenperformance: -7,89 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: +7,39 %
Platz 16
TeamViewer
Wochenperformance: +0,45 %
Platz 17
Tesla
Wochenperformance: +3,24 %
Platz 18
