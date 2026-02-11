BCN und Kleinanzeigen stärken Werberelevanz im offenen Internet in Deutschland durch den Einsatz von EUID und OpenPath (FOTO)
Foto: 1229067372
Hamburg (ots) - Führende Vermarkter und Publisher schließen sich der wachsenden
Zahl von Medienunternehmen an, die gemeinsam mit The Trade Desk daran arbeiten,
wettbewerbsfähige und mehr transparente Werbeökosysteme aufzubauen.
Mit BCN und Kleinanzeigen bauen zwei der größten Vermarkter und Publisher in
Deutschland ihre Partnerschaft mit The Trade Desk aus. Die vertiefte
Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Anbieter von Werbetechnologie umfasst
die Integration der Open-Source-Identity-Lösung European Unified ID (EUID) sowie
den Einsatz der AdTech-Lösung OpenPath, die Werbetreibenden direkten Zugriff auf
das Inventar der Publisher ermöglicht und damit für eine objektivere,
effizientere und transparentere Lieferkette sorgt.
EUID ist ein Open-Source-Identitätsframework für datenschutzbewusste Werbung und
Messung. Es verwendet pseudonymisierte Identifikatoren, die aus E-Mail-Adressen
und Telefonnummern abgeleitet werden. Das Framework kann BCN und Kleinanzeigen
dabei unterstützen, Nutzerinnen und Nutzern relevantere Werbung auszuspielen und
gleichzeitig datenschutzfreundlich zu bleiben.
Als Antwort auf die Herausforderungen, denen Online-Publisher im Bereich
gezielte Werbung und Optimierung der Supply Chain gegenüberstehen, bietet
OpenPath eine direkte und vereinfachte Verbindung zu den Akteuren im
Premium-Open-Internet. Durch die Unterstützung einer objektiven und
transparenten Supply Chain vereinfacht OpenPath die Prozesse, sorgt für mehr
Transparenz und reduziert die Anzahl der erforderlichen Zwischenhändler. Diese
direkte Verbindung ermöglicht effizientere Auktionen und steigert den Mehrwert
für BCN und Kleinanzeigen sowie deren Werbekunden.
"Mit der fortschreitenden Entwicklung der Adressierbarkeit im
Premium-Open-Internet erkennen führende Publisher und Werbetreibende zunehmend,
welche Bedeutung Authentifizierung hat, um den Online-Wertetausch - hochwertige
Inhalte gegen relevante Werbung - aufrechtzuerhalten. Partner wie BCN und
Kleinanzeigen stehen an der Spitze dieser Bewegung", so Jan Vorndamm, Senior
Director, Inventory Partnerships, The Trade Desk. "EUID und OpenPath sind
wichtige Teile des programmatischen Puzzles, da sie für mehr Transparenz sorgen
und Werbetreibenden helfen, den Wert jeder Impression zu maximieren und ihre
wertvollsten Zielgruppen besser anzusprechen."
Publisher und Vermarkter, die EUID und OpenPath einsetzen, schließen sich einer
wachsenden Zahl deutscher und internationaler Titel, Rundfunkanstalten und
Rechteinhaber an, die sich für einen wettbewerbsfähigeren und transparenteren
Markt einsetzen.
Stimmen der beteiligten Partner
Zahl von Medienunternehmen an, die gemeinsam mit The Trade Desk daran arbeiten,
wettbewerbsfähige und mehr transparente Werbeökosysteme aufzubauen.
Mit BCN und Kleinanzeigen bauen zwei der größten Vermarkter und Publisher in
Deutschland ihre Partnerschaft mit The Trade Desk aus. Die vertiefte
Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Anbieter von Werbetechnologie umfasst
die Integration der Open-Source-Identity-Lösung European Unified ID (EUID) sowie
den Einsatz der AdTech-Lösung OpenPath, die Werbetreibenden direkten Zugriff auf
das Inventar der Publisher ermöglicht und damit für eine objektivere,
effizientere und transparentere Lieferkette sorgt.
EUID ist ein Open-Source-Identitätsframework für datenschutzbewusste Werbung und
Messung. Es verwendet pseudonymisierte Identifikatoren, die aus E-Mail-Adressen
und Telefonnummern abgeleitet werden. Das Framework kann BCN und Kleinanzeigen
dabei unterstützen, Nutzerinnen und Nutzern relevantere Werbung auszuspielen und
gleichzeitig datenschutzfreundlich zu bleiben.
Als Antwort auf die Herausforderungen, denen Online-Publisher im Bereich
gezielte Werbung und Optimierung der Supply Chain gegenüberstehen, bietet
OpenPath eine direkte und vereinfachte Verbindung zu den Akteuren im
Premium-Open-Internet. Durch die Unterstützung einer objektiven und
transparenten Supply Chain vereinfacht OpenPath die Prozesse, sorgt für mehr
Transparenz und reduziert die Anzahl der erforderlichen Zwischenhändler. Diese
direkte Verbindung ermöglicht effizientere Auktionen und steigert den Mehrwert
für BCN und Kleinanzeigen sowie deren Werbekunden.
"Mit der fortschreitenden Entwicklung der Adressierbarkeit im
Premium-Open-Internet erkennen führende Publisher und Werbetreibende zunehmend,
welche Bedeutung Authentifizierung hat, um den Online-Wertetausch - hochwertige
Inhalte gegen relevante Werbung - aufrechtzuerhalten. Partner wie BCN und
Kleinanzeigen stehen an der Spitze dieser Bewegung", so Jan Vorndamm, Senior
Director, Inventory Partnerships, The Trade Desk. "EUID und OpenPath sind
wichtige Teile des programmatischen Puzzles, da sie für mehr Transparenz sorgen
und Werbetreibenden helfen, den Wert jeder Impression zu maximieren und ihre
wertvollsten Zielgruppen besser anzusprechen."
Publisher und Vermarkter, die EUID und OpenPath einsetzen, schließen sich einer
wachsenden Zahl deutscher und internationaler Titel, Rundfunkanstalten und
Rechteinhaber an, die sich für einen wettbewerbsfähigeren und transparenteren
Markt einsetzen.
Stimmen der beteiligten Partner
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie
Die The Trade Desk Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 23,21 auf Tradegate (11. Februar 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Trade Desk Registered (A) Aktie um +5,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,84 %.
Die Marktkapitalisierung von The Trade Desk Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 10,22 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu The Trade Desk Registered (A) - A2ARCV - US88339J1051
Das denkt die wallstreetONLINE Community über The Trade Desk Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Marcoz schrieb 04.02.26, 11:45
Das Vertrauen ist weg. Analog Paypal.mitdiskutieren »
BörsenVeteran schrieb 27.01.26, 19:19
mitdiskutieren »
Ich auch! Unter 27 - danke Markt! :-)
Es geht m.E. maximal noch auf 25 USD
AndWie schrieb 27.01.26, 17:32
Ich habe mal eingesammeltmitdiskutieren »
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte