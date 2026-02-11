BCN und Kleinanzeigen stärken Werberelevanz im offenen Internet in Deutschland durch den Einsatz von EUID und OpenPath (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie Die The Trade Desk Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 23,21 auf Tradegate (11. Februar 2026, 16:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Trade Desk Registered (A) Aktie um +5,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,84 %. Die Marktkapitalisierung von The Trade Desk Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 10,22 Mrd..

Hamburg (ots) - Führende Vermarkter und Publisher schließen sich der wachsendenZahl von Medienunternehmen an, die gemeinsam mit The Trade Desk daran arbeiten,wettbewerbsfähige und mehr transparente Werbeökosysteme aufzubauen.Mit BCN und Kleinanzeigen bauen zwei der größten Vermarkter und Publisher inDeutschland ihre Partnerschaft mit The Trade Desk aus. Die vertiefteZusammenarbeit mit dem weltweit führenden Anbieter von Werbetechnologie umfasstdie Integration der Open-Source-Identity-Lösung European Unified ID (EUID) sowieden Einsatz der AdTech-Lösung OpenPath, die Werbetreibenden direkten Zugriff aufdas Inventar der Publisher ermöglicht und damit für eine objektivere,effizientere und transparentere Lieferkette sorgt.EUID ist ein Open-Source-Identitätsframework für datenschutzbewusste Werbung undMessung. Es verwendet pseudonymisierte Identifikatoren, die aus E-Mail-Adressenund Telefonnummern abgeleitet werden. Das Framework kann BCN und Kleinanzeigendabei unterstützen, Nutzerinnen und Nutzern relevantere Werbung auszuspielen undgleichzeitig datenschutzfreundlich zu bleiben.Als Antwort auf die Herausforderungen, denen Online-Publisher im Bereichgezielte Werbung und Optimierung der Supply Chain gegenüberstehen, bietetOpenPath eine direkte und vereinfachte Verbindung zu den Akteuren imPremium-Open-Internet. Durch die Unterstützung einer objektiven undtransparenten Supply Chain vereinfacht OpenPath die Prozesse, sorgt für mehrTransparenz und reduziert die Anzahl der erforderlichen Zwischenhändler. Diesedirekte Verbindung ermöglicht effizientere Auktionen und steigert den Mehrwertfür BCN und Kleinanzeigen sowie deren Werbekunden."Mit der fortschreitenden Entwicklung der Adressierbarkeit imPremium-Open-Internet erkennen führende Publisher und Werbetreibende zunehmend,welche Bedeutung Authentifizierung hat, um den Online-Wertetausch - hochwertigeInhalte gegen relevante Werbung - aufrechtzuerhalten. Partner wie BCN undKleinanzeigen stehen an der Spitze dieser Bewegung", so Jan Vorndamm, SeniorDirector, Inventory Partnerships, The Trade Desk. "EUID und OpenPath sindwichtige Teile des programmatischen Puzzles, da sie für mehr Transparenz sorgenund Werbetreibenden helfen, den Wert jeder Impression zu maximieren und ihrewertvollsten Zielgruppen besser anzusprechen."Publisher und Vermarkter, die EUID und OpenPath einsetzen, schließen sich einerwachsenden Zahl deutscher und internationaler Titel, Rundfunkanstalten undRechteinhaber an, die sich für einen wettbewerbsfähigeren und transparenterenMarkt einsetzen.Stimmen der beteiligten Partner