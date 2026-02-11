    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Trade Desk Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu The Trade Desk Registered (A)
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    BCN und Kleinanzeigen stärken Werberelevanz im offenen Internet in Deutschland durch den Einsatz von EUID und OpenPath (FOTO)

    BCN und Kleinanzeigen stärken Werberelevanz im offenen Internet in Deutschland durch den Einsatz von EUID und OpenPath (FOTO)
    Foto: 1229067372
    Hamburg (ots) - Führende Vermarkter und Publisher schließen sich der wachsenden
    Zahl von Medienunternehmen an, die gemeinsam mit The Trade Desk daran arbeiten,
    wettbewerbsfähige und mehr transparente Werbeökosysteme aufzubauen.

    Mit BCN und Kleinanzeigen bauen zwei der größten Vermarkter und Publisher in
    Deutschland ihre Partnerschaft mit The Trade Desk aus. Die vertiefte
    Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Anbieter von Werbetechnologie umfasst
    die Integration der Open-Source-Identity-Lösung European Unified ID (EUID) sowie
    den Einsatz der AdTech-Lösung OpenPath, die Werbetreibenden direkten Zugriff auf
    das Inventar der Publisher ermöglicht und damit für eine objektivere,
    effizientere und transparentere Lieferkette sorgt.

    EUID ist ein Open-Source-Identitätsframework für datenschutzbewusste Werbung und
    Messung. Es verwendet pseudonymisierte Identifikatoren, die aus E-Mail-Adressen
    und Telefonnummern abgeleitet werden. Das Framework kann BCN und Kleinanzeigen
    dabei unterstützen, Nutzerinnen und Nutzern relevantere Werbung auszuspielen und
    gleichzeitig datenschutzfreundlich zu bleiben.

    Als Antwort auf die Herausforderungen, denen Online-Publisher im Bereich
    gezielte Werbung und Optimierung der Supply Chain gegenüberstehen, bietet
    OpenPath eine direkte und vereinfachte Verbindung zu den Akteuren im
    Premium-Open-Internet. Durch die Unterstützung einer objektiven und
    transparenten Supply Chain vereinfacht OpenPath die Prozesse, sorgt für mehr
    Transparenz und reduziert die Anzahl der erforderlichen Zwischenhändler. Diese
    direkte Verbindung ermöglicht effizientere Auktionen und steigert den Mehrwert
    für BCN und Kleinanzeigen sowie deren Werbekunden.

    "Mit der fortschreitenden Entwicklung der Adressierbarkeit im
    Premium-Open-Internet erkennen führende Publisher und Werbetreibende zunehmend,
    welche Bedeutung Authentifizierung hat, um den Online-Wertetausch - hochwertige
    Inhalte gegen relevante Werbung - aufrechtzuerhalten. Partner wie BCN und
    Kleinanzeigen stehen an der Spitze dieser Bewegung", so Jan Vorndamm, Senior
    Director, Inventory Partnerships, The Trade Desk. "EUID und OpenPath sind
    wichtige Teile des programmatischen Puzzles, da sie für mehr Transparenz sorgen
    und Werbetreibenden helfen, den Wert jeder Impression zu maximieren und ihre
    wertvollsten Zielgruppen besser anzusprechen."

    Publisher und Vermarkter, die EUID und OpenPath einsetzen, schließen sich einer
    wachsenden Zahl deutscher und internationaler Titel, Rundfunkanstalten und
    Rechteinhaber an, die sich für einen wettbewerbsfähigeren und transparenteren
    Markt einsetzen.

    Stimmen der beteiligten Partner
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 23,21 auf Tradegate (11. Februar 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Trade Desk Registered (A) Aktie um +5,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von The Trade Desk Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 10,22 Mrd..

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu The Trade Desk Registered (A) - A2ARCV - US88339J1051

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über The Trade Desk Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BCN und Kleinanzeigen stärken Werberelevanz im offenen Internet in Deutschland durch den Einsatz von EUID und OpenPath (FOTO) Führende Vermarkter und Publisher schließen sich der wachsenden Zahl von Medienunternehmen an, die gemeinsam mit The Trade Desk daran arbeiten, wettbewerbsfähige und mehr transparente Werbeökosysteme aufzubauen. Mit BCN und Kleinanzeigen bauen zwei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     