    Schweden als KI-Macht

    Europas Milliarden-Investition in Rechenzentren

    Mistral investiert in Schweden, um KI-Rechenzentren zu bauen und Europas technologische Souveränität zu stärken. Was steckt hinter dieser Entscheidung und was bedeutet das für die KI-Zukunft?

    • Mistral investiert 1,2 Mrd. Euro in Schweden für KI.
    • Ziel: Stärkung der technologischen Souveränität Europas.
    • Rechenzentren eröffnen 2027, Kooperation mit EcoDataCenter.
    Schweden als KI-Macht - Europas Milliarden-Investition in Rechenzentren
    Das französische KI-Startup Mistral hat bekannt gegeben, dass es 1,2 Milliarden Euro in digitale Infrastruktur in Schweden investieren wird. Die Mittel werden die Entwicklung von KI-Rechenzentren und fortschrittlichen Rechenkapazitäten unterstützen.

    Mistral, 2023 gegründet, hat sich schnell zu einem führenden KI-Unternehmen in Europa entwickelt. Es sammelte im September 1,7 Milliarden Euro und erreichte eine Bewertung von 11,7 Milliarden Euro. Zu den Investoren zählen unter anderem Nvidia und Microsoft. CEO Arthur Mensch betonte:

    "Diese Investition stärkt die strategische Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit Europas, indem wir lokal verarbeitete Daten anbieten und eine europäische KI-Cloud aufbauen."

    Mistral erweitert sein Angebot von großen Sprachmodellen auf die notwendige Infrastruktur. Das Unternehmen brachte im Juni 2023 Mistral Compute auf den Markt, das einen integrierten Stack mit GPUs und APIs bietet.

    Schweden gilt als idealer Standort für Rechenzentren aufgrund seiner niedrigen Energiekosten. Mistral arbeitet mit dem schwedischen Unternehmen EcoDataCenter zusammen, um KI-Rechenkapazitäten bereitzustellen. Die geplante Anlage soll 2027 eröffnet werden und die Entwicklung neuer KI-Modelle unterstützen.

    Trotz einer Finanzierung von 2,9 Milliarden US-Dollar liegt Mistral hinter US-Konkurrenten wie OpenAI, das derzeit eine 100 Milliarden US-Dollar Finanzierungsrunde abschließt, und Anthropic, das eine 10 Milliarden US-Dollar Runde unterzeichnete, weit zurück.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
