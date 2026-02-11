Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Zalando
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 1
Performance 1M: -10,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen signifikanten Rückgang, und viele Nutzer erwarten tiefere Tiefs. Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit und Unsicherheiten vor den kommenden Quartalszahlen verstärken die negative Stimmung. Technische und fundamentale Schwächen werden ebenfalls thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 2
Performance 1M: -16,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24
Das Anleger-Sentiment zu Scout24 im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Trotz einer positiven Einstufung durch die UBS und der Hoffnung auf eine Erholung des Immobilienmarktes bis 2027, bleibt der Kurs unter Druck. Die unrealistischen Kursziele und die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärken die Unsicherheit unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Scout24 eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 3
Performance 1M: -5,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Barclays und Unicredit haben negativ auf die Aktie eingewirkt, was zu einem Rückgang führte. Trotz guter Quartalszahlen blieb die Aktie unter den Erwartungen, was zu einem Abverkauf führte. Einige Anleger sehen die Kursentwicklung als übertrieben und zeigen Kaufinteresse. Insgesamt herrscht Unsicherheit, da die Aktie in den letzten 14 Tagen um 4,9% gefallen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 4
Performance 1M: -13,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist durch eine negative Kursentwicklung geprägt, die in den letzten 14 Tagen von 1.800 € auf unter 1.400 € fiel. Analysten senkten die Umsatzprognosen für 2026 um 12%. Positiv ist der hohe Auftragsbestand von 135 Milliarden Euro, jedoch bleibt die Unsicherheit über die Bewertung und die Notwendigkeit neuer Großaufträge bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 5
Performance 1M: +29,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, unterstützt durch einen Kursanstieg von 22% in den letzten 14 Tagen. Anleger erwarten starke Quartalszahlen und sind optimistisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Windkraft-Sparte und der Profitabilität von Siemens Gamesa, was als Risiko wahrgenommen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Vonovia
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 6
Performance 1M: +4,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Vonovia im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger einen Rückgang unter 23 Euro bis März erwarten und Short-Positionen erhöhen, sehen andere Chancen durch steigende Mieten und mögliche Zinssenkungen. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen einen sprunghaften Anstieg erlebt, was als Gelegenheit für Short-Strategien interpretiert wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 7
Performance 1M: -15,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg auf etwa 173,5 Euro, mit Erwartungen, dass der Kurs auf 180 bis 185 Euro steigen könnte. Viele Anleger sehen die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit und glauben, dass SAP von der KI-Entwicklung profitieren wird. Die allgemeine Marktstimmung ist optimistisch, was die Kursentwicklung weiter unterstützen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Allianz
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 8
Performance 1M: -1,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Allianz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, obwohl Analysten ein operatives Ergebnis von 17 Mrd. Euro und eine mögliche Dividende von über 16,7 Euro pro Aktie prognostizieren. Die Nutzung von KI wird als potenzieller Gewinnfaktor gesehen, während die Einstufung von JPMorgan auf 'Neutral' hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 9
Performance 1M: +14,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Henkel VZ
Das Anleger-Sentiment zu Henkel VZ ist optimistisch, insbesondere nach der Übernahme von Stahl für 2,1 Milliarden Euro, die als strategisch sinnvoll erachtet wird. Analysten sehen Potenzial für Gewinnsteigerungen und bestätigen eine Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 88 Euro. Trotz Skepsis über die hohe Bewertung der Übernahme zeigt die Aktie in den letzten 14 Tagen ein Plus von 15%, was auf eine positive Marktreaktion hinweist. (Quelle: wallstreetONLINE-Forum)
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Henkel VZ eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 40,00%
|PUT: 60,00%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -20,00 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
