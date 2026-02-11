Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen signifikanten Rückgang, und viele Nutzer erwarten tiefere Tiefs. Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit und Unsicherheiten vor den kommenden Quartalszahlen verstärken die negative Stimmung. Technische und fundamentale Schwächen werden ebenfalls thematisiert.