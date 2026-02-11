Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Ottobock
Tagesperformance: -5,16 %
Platz 1
Performance 1M: -22,14 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 2
Performance 1M: -15,54 %
Nagarro
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 3
Performance 1M: -6,48 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 4
Performance 1M: -19,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu ATOSS Software im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während der Kauf von Aktien durch Obereder als positives Signal für die Kursentwicklung gewertet wird, herrscht auch eine negative Stimmung im Softwaresektor, die den Kursverfall beeinflusst. Anleger zeigen sich unsicher, diskutieren Nachkaufkurse und glauben an nachhaltige Gewinne, während die allgemeine Marktlage als toxisch wahrgenommen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ATOSS Software eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 5
Performance 1M: -25,37 %
Evotec
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 6
Performance 1M: -1,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was zu Bedenken hinsichtlich der Sandoz-Deals und der Ergebnisziele für 2025 und 2026 führt. Viele Anleger äußern Misstrauen gegenüber dem Management und warten auf positive Nachrichten, um das Vertrauen zurückzugewinnen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 7
Performance 1M: -13,37 %
Bechtle
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 8
Performance 1M: -19,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines starken vierten Quartals mit über 16 % Wachstum und einem Vorsteuerergebnis von 121 Mio. EUR, senkte die Deutsche Bank das Kursziel auf 48 Euro, behielt jedoch die Kaufempfehlung. Bedenken über hohe Hardwarepreise und bevorstehende Vorstandänderungen belasten die Stimmung, was zu Unsicherheit führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bechtle eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 9
Performance 1M: -15,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg auf etwa 173,5 Euro, mit Erwartungen, dass der Kurs auf 180 bis 185 Euro steigen könnte. Viele Anleger sehen die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit und glauben, dass SAP von der KI-Entwicklung profitieren wird. Die allgemeine Marktstimmung ist optimistisch, was die Kursentwicklung weiter unterstützen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 10
Performance 1M: +15,82 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 11
Performance 1M: +10,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Anstieg von 10%. Es gibt Skepsis gegenüber Analystenempfehlungen, und viele Anleger sind unsicher, ob sie kaufen oder verkaufen sollen. Einige haben Gewinne realisiert, während andere auf eine Korrektur warten. Insgesamt zeigt sich eine vorsichtige Haltung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 12
Performance 1M: -18,73 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 13
Performance 1M: -11,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursrückgangs in den letzten 14 Tagen aufgrund allgemeiner Marktentwicklungen, berichten Nutzer von positiven Aufträgen und einer starken Auftragslage. Einige sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit unter 75 Euro. Die fundamentalen Aussichten bleiben positiv mit einem Rekordauftragsbestand von 7,1 Milliarden Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 14
Performance 1M: -7,52 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 15
Performance 1M: -31,77 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 16
Performance 1M: +18,15 %
