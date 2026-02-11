    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    Reeder fordern längeren EU-Schutz für Schiffe im Nahen Osten

    Für Sie zusammengefasst
    • VDR fordert Verlängerung der EU-Operation "Aspides".
    • Schutz der Schifffahrt vor geopolitischen Konflikten.
    • Rote Meer und Straße von Hormus sind entscheidend.
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Angesichts der Spannungen zwischen Iran und den USA hat der Verband Deutscher Reeder (VDR) zum Schutz der internationalen Handelsschifffahrt im Nahen und Mittleren Osten eine Verlängerung der EU-Marineoperation "Aspides" angemahnt. "Unsere Seeleute und unsere Schiffe dürfen nicht zwischen die Fronten geopolitischer Auseinandersetzungen geraten", sagte VDR-Hauptgeschäftsführer Martin Kröger. Die zivile Schifffahrt müsse aus militärischen Konflikten herausgehalten und, wo notwendig, geschützt werden. Die Operation "Aspides" läuft Ende des Monats aus.

    Operation "Aspides" Reaktion auf Huthi-Miliz

    Die Operation ist die Reaktion der Europäischen Union auf die radikalislamische Huthi-Miliz, die Mitte November 2023 vom Jemen aus Angriffe auf die internationale Schifffahrt, insbesondere im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab, gestartet hatte. In der Folge griff sie nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 130 internationale Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an. Die Folge: Reedereien mussten über das Kap der Guten Hoffnung ausweichen.

    Für den VDR sind die Straße von Hormus sowie die Route durch das Rote Meer jedoch von entscheidender Bedeutung. Rund 20 Prozent des global gehandelten Rohöls würden über die Straße von Hormus transportiert. Zugleich sei die Golfregion ein zentraler Knotenpunkt des Containerverkehrs. Allein der Hafen Jebel Ali in Dubai schlug den Angaben zufolge 2024 rund 15,5 Millionen Standard-Container (TEU) um - etwa doppelt so viel wie der Hamburger Hafen im selben Zeitraum.

    Erste positive Zeichen im Roten Meer gefährdet

    Aber auch die Route durch das Rote Meer mit dem Suezkanal sei sehr wichtig: Rund zwölf Prozent des weltweiten Seehandels und etwa 30 Prozent des globalen Containerverkehrs liefen über diese Achse. Es gebe dort zwar erste positive Signale - die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd etwa wagt von Mitte des Monats an wieder Fahrten durch den Suezkanal - aber gleichwohl könnte eine Eskalation der Spannungen in der Region die Sicherheitslage wieder verschärfen und Angriffe der mit Iran verbündeten Huthi-Milizen begünstigen.

    Nach den schweren Massenprotesten im Iran, die der staatliche Sicherheitsapparat brutal niederschlug, hatte US-Präsident Donald Trump der iranischen Führung mit einem militärischen Eingreifen gedroht. Unter anderem schickte er den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" in die Region, um die US-Militärpräsenz zu stärken./klm/DP/jha

    Hapag-Lloyd

    -1,41 %
    +0,08 %
    -4,68 %
    +1,52 %
    -17,51 %
    -55,35 %
    +16,83 %
    +701,38 %
    +390,16 %
    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 118,4 auf Tradegate (11. Februar 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +0,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 20,88 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -45,29 %/+0,17 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
