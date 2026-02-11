Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: +10,93 %
Platz 1
Performance 1M: +14,77 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 2
Performance 1M: -31,94 %
Performance 1M: -31,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Wolters Kluwer
Das Anleger-Sentiment zu Wolters Kluwer im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen einen Abwärtstrend, verstärkt durch bevorstehende Halbjahreszahlen. Bedenken über hohe Schulden und die Auswirkungen von KI auf das Geschäft sind vorherrschend. Einige Anleger sehen die Aktie als überbewertet, während andere auf eine Bodenbildung warten, um nachzukaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Wolters Kluwer eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 3
Performance 1M: -14,88 %
Ferrari
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 4
Performance 1M: -4,99 %
Banco Santander
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 5
Performance 1M: +5,66 %
Performance 1M: +5,66 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 6
Performance 1M: +29,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 22% zugelegt, und die bevorstehenden Quartalszahlen werden als stark erwartet. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Windkraft-Situation und der Profitabilität von Siemens Gamesa. Insgesamt herrscht Optimismus über das langfristige Wachstum des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 7
Performance 1M: -13,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist durch eine negative Kursentwicklung geprägt, die in den letzten 14 Tagen von 1.800 € auf unter 1.400 € fiel. Analysten senkten die Umsatzprognosen für 2026 um 12%. Positiv ist der hohe Auftragsbestand von 135 Milliarden Euro, jedoch bleibt die Unsicherheit über die Bewertung und die Notwendigkeit neuer Großaufträge bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
UniCredit
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 8
Performance 1M: +9,24 %
SAP
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 9
Performance 1M: -15,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg auf etwa 173,5 Euro, mit Erwartungen, dass der Kurs auf 180 bis 185 Euro steigen könnte. Viele Anleger sehen die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit und glauben, dass SAP von der KI-Entwicklung profitieren wird. Die allgemeine Marktstimmung ist optimistisch, was die Kursentwicklung weiter unterstützen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 10
Performance 1M: +1,60 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 11
Performance 1M: +2,05 %
ING Group
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 12
Performance 1M: +6,49 %
Allianz
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 13
Performance 1M: -1,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Allianz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, obwohl Analysten ein operatives Ergebnis von 17 Mrd. Euro und eine mögliche Dividende von über 16,7 Euro pro Aktie prognostizieren. Die Nutzung von KI wird als potenzieller Gewinnfaktor gesehen, während die Einstufung von JPMorgan auf 'Neutral' hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 14
Performance 1M: +14,06 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 15
Performance 1M: -18,47 %
AXA
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 16
Performance 1M: -3,33 %
