Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 11.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.02.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
UBS Group
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 1
Performance 1M: -13,63 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 2
Performance 1M: -1,77 %
Lonza Group
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 3
Performance 1M: -7,14 %
Alcon
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 4
Performance 1M: -1,89 %
Swisscom
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 5
Performance 1M: +16,75 %
