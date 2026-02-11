JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Pilotenstreiks in dieser Woche verdeutlichten eines der andauernden Risiken für die Restrukturierungsstory der Fluggesellschaft, schrieb Analyst Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 8,80EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



