Euro gibt nach starkem US-Arbeitsmarktbericht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1856 US-Dollar. Am Vormittag hatte der Euro noch über 1,19 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1900 (Dienstag: 1,1894) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8403 (0,8407) Euro.

Der US-Arbeitsmarktbericht ist im Januar stärker als erwartet ausgefallen. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem sind die Stundenlöhne stärker als erwartet geklettert. Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung von Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.