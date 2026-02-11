Devisen
Euro gibt nach starkem US-Arbeitsmarktbericht nach
- Euro fällt auf 1,1856 Dollar nach US-Arbeitsmarktbericht
- Starke US-Daten dämpfen Leitzinssenkungs-Aussichten
- EZB setzt Referenzkurs für Euro zu anderen Währungen fest
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1856 US-Dollar. Am Vormittag hatte der Euro noch über 1,19 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1900 (Dienstag: 1,1894) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8403 (0,8407) Euro.
Der US-Arbeitsmarktbericht ist im Januar stärker als erwartet ausgefallen. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem sind die Stundenlöhne stärker als erwartet geklettert. Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung von Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.
"Der Januar-Arbeitsmarkt gibt jedenfalls keinen Anlass für eine rasche geldpolitische Lockerung", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. "Die heutigen Daten bestätigen den Eindruck, dass sich der Arbeitsmarkt in den letzten Monaten stabilisiert hat und sogar wieder etwas an Dynamik gewinnt." Zinssenkungen dürften aber unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh wieder aufgenommen werden - nach dessen für Mitte Mai geplanten Amtsantritt.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86990 (0,86950) britische Pfund, 182,79 (184,51) japanische Yen und 0,9136 (0,9123) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.055 Dollar. Das waren etwa 29 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief