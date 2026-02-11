    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGilead Sciences AktievorwärtsNachrichten zu Gilead Sciences

    Besonders beachtet!

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gilead Sciences Aktie mit starker Tagesperformance - 11.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Gilead Sciences Aktie bisher um +9,77 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gilead Sciences Aktie.

    Besonders beachtet! - Gilead Sciences Aktie mit starker Tagesperformance - 11.02.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Gilead Sciences ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf antivirale Medikamente spezialisiert hat. Es ist bekannt für seine HIV- und Hepatitis-Therapien. Hauptkonkurrenten sind AbbVie und Merck. Gileads Stärke liegt in seiner innovativen Forschung und einer robusten Pipeline.

    Gilead Sciences Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Gilead Sciences Aktie. Mit einer Performance von +9,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gilead Sciences Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 130,95, mit einem Plus von +9,77 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    23.163,51€
    Basispreis
    16,83
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.836,14€
    Basispreis
    16,88
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Gilead Sciences investiert war, konnte einen Gewinn von +29,33 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gilead Sciences Aktie damit um +8,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Gilead Sciences auf +24,71 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

    Gilead Sciences Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,71 %
    1 Monat +26,55 %
    3 Monate +29,33 %
    1 Jahr +42,36 %

    Informationen zur Gilead Sciences Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Gilead Sciences Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,39 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 11.02. - US Tech 100 stark +0,35 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Bristol-Myers Squibb, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +1,05 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,56 %. Merck & Co legt um +1,12 % zu AbbVie notiert im Plus, mit +0,64 %.

    Gilead Sciences Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gilead Sciences Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gilead Sciences Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gilead Sciences

    +6,19 %
    +8,66 %
    +27,68 %
    +28,53 %
    +42,78 %
    +62,58 %
    +139,12 %
    +69,31 %
    +13.599,69 %
    ISIN:US3755581036WKN:885823



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Gilead Sciences Aktie mit starker Tagesperformance - 11.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Gilead Sciences Aktie bisher um +9,77 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gilead Sciences Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     