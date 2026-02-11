Gilead Sciences Aktie mit starker Tagesperformance - 11.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Gilead Sciences Aktie. Mit einer Performance von +9,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gilead Sciences Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 130,95€, mit einem Plus von +9,77 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Gilead Sciences ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf antivirale Medikamente spezialisiert hat. Es ist bekannt für seine HIV- und Hepatitis-Therapien. Hauptkonkurrenten sind AbbVie und Merck. Gileads Stärke liegt in seiner innovativen Forschung und einer robusten Pipeline.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Gilead Sciences investiert war, konnte einen Gewinn von +29,33 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gilead Sciences Aktie damit um +8,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Gilead Sciences auf +24,71 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Gilead Sciences Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,71 % 1 Monat +26,55 % 3 Monate +29,33 % 1 Jahr +42,36 %

Informationen zur Gilead Sciences Aktie

Es gibt 1 Mrd. Gilead Sciences Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,39 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bristol-Myers Squibb, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +1,05 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,56 %. Merck & Co legt um +1,12 % zu AbbVie notiert im Plus, mit +0,64 %.

Gilead Sciences Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gilead Sciences Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gilead Sciences Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.