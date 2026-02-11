    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise legen merklich zu

    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch merklich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Nachmittag 69,77 US-Dollar. Das waren 97 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 92 Cent auf 64,88 Dollar.

    Die Notierungen werden in dieser Woche wieder stark durch die Irankrise bestimmt. Die Nachrichten zum Konflikt mit den USA bringen keine Entspannung. So soll US-Präsident Donald Trump einem Medienbericht zufolge erwägen, einen weiteren Flugzeugträger in die Region zu senden. "Wir haben eine Flotte, die unterwegs ist, und eine weitere könnte folgen", zitierte das Onlineportal "Axios" den Republikaner.

    Zudem sei die Öl-Produktion in Kasachstan, dem Iran und Venezuela im vergangenen Monat deutlich gefallen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Sie verwies auf einen Opec-Bericht. Das geringere Angebot stützt die Preise tendenziell. Der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht sorgte hingegen nicht für deutliche Bewegungen am Ölmarkt.

    Am Nachmittag gaben die Ölpreise einen Teil ihrer vorherigen Gewinne ab. In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Analysten hatten hingegen eine Stagnation erwartet./jsl/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
