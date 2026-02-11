    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsT-Mobile US AktievorwärtsNachrichten zu T-Mobile US

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 300 Dollar

    • JPMorgan belässt T-Mobile US auf "Overweight".
    • Kursziel von 300 US-Dollar bleibt unverändert.
    • Analyst sieht Aktie als Top Pick für 2026.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 300 Dollar
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat T-Mobile US nach Quartalszahlen und den Zielen für 2026 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Analyst Sebastiano Petti schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem "gemischten Zahlenwerk", nannte die Aktie aber nach wie vor "ein Top Pick auf der US Equity Analyst Focus List" von JPMorgan. Die von der Telekomtochter abgegebenen Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den freien Barmittelzufluss (FCF) schiebe ihn mit seinen Schätzungen für 2026 an das obere Ende der vom Unternehmen angegebenen Spannen./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:39 / EST

    T-Mobile US

    +2,19 %
    -5,65 %
    -1,57 %
    -5,70 %
    -32,40 %
    +25,28 %
    +63,83 %
    +460,30 %
    +1.294,73 %
    ISIN:US8725901040WKN:A1T7LU

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

    Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 172,5 auf Tradegate (11. Februar 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um -5,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 191,96 Mrd..

    T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +39,99 %/+74,99 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 300 US-Dollar

