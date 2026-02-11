JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 300 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 172,5 auf Tradegate (11. Februar 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um -5,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,57 %.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 191,96 Mrd..

T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +39,99 %/+74,99 % bedeutet.