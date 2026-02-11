    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hamburgische Bürgerschaft stimmt für Zucker-Abgabe

    Für Sie zusammengefasst
    • Hamburg will Zuckerabgabe auf Getränke einführen.
    • CDU unterstützt Antrag, Linke und AfD dagegen.
    • Einnahmen sollen in Gesundheitsförderung fließen.
    Hamburgische Bürgerschaft stimmt für Zucker-Abgabe
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich für eine gestaffelte Abgabe auf zuckerhaltige Getränke und Softdrinks ausgesprochen. Für den von den rot-grünen Regierungsfraktionen vorgelegten Antrag stimmte auch die CDU. Linke und AfD votierten dagegen. In dem Antrag wird der Senat aufgefordert, sich über den Bundesrat für eine Zuckerabgabe einzusetzen, die der Gesundheitsvorsorge und der Ernährungsprävention zugutekommen soll.

    Grüne: Zucker ist stiller Treiber von Krankheiten und kostet Milliarden

    Zucker sei kein Genuss, sondern "stiller Treiber von Krankheiten", sagte der Gesundheitsexperte der Grünen, Linus Görg, der den Antrag einbrachte. Die Behandlung von Krankheiten wie für Diabetes und Herz-Kreislauf-Leiden koste das Gesundheitssystem "jedes Jahr Milliarden". Deshalb sei eine Angabe auf Zucker "kein Strafgeld, sondern ein Lenkungsinstrument", sagte Görg.

    Die SPD will das Geld der Abgabe gezielt einsetzen. "Die Einnahmen aus der Zuckerabgabe sollen nicht im Haushalt versickern, sondern in die Gesundheitsförderung investiert werden", sagte die SPD-Abgeordnete Claudia Los. Auch Zuckerzusatzstoffe seien keine langfristige Lösung. Deshalb sehe der Antrag vor, die Abgabe gegebenenfalls perspektivisch auch für Getränke mit Süßungsmitteln einzuführen.

    CDU will schrittweise Einführung - Linke nennt Abgabe unsozial

    Im Grundsatz unterstützt wurde der Antrag auch von der CDU. "Die Frage ist nicht, ob Zucker in Getränken ein Problem ist, sondern wie wir es beheben oder zumindest etwas verbessern können", sagte die Abgeordnete Christin Christ. Ein Zusatzantrag der CDU auf eine schrittweise Einführung der Abgabe auf Soft- und Energydrinks fand jedoch keine Mehrheit.

    Menschen mit geringen Einkommen würden durch Verbrauchssteuern überproportional belastet, warnte der Gesundheitsexperte der Linken, Deniz Celik. Die Zuckerabgabe nannte er sozial ungerecht. "Deshalb sagen wir, die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse gehört komplett abgeschafft." So würde der gesunde Einkauf auch für Menschen mit geringem Einkommen günstiger.

    Die AfD lehnte eine Zuckerabgabe ab. Es brauche keine zusätzlichen Steuern, sagte ihr gesundheitspolitischer Sprecher Thomas Reich. Stattdessen sollten "alle zuckerfreien Produkte steuerfrei gemacht werden"./fi/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hamburgische Bürgerschaft stimmt für Zucker-Abgabe Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich für eine gestaffelte Abgabe auf zuckerhaltige Getränke und Softdrinks ausgesprochen. Für den von den rot-grünen Regierungsfraktionen vorgelegten Antrag stimmte auch die CDU. Linke und AfD votierten dagegen. In …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     