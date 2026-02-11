Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.02.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.059,48USD pro Feinunze und notiert damit +0,78 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 83,33USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,03 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 69,96USD und verzeichnet ein Plus von +1,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 65,12USD und verzeichnet ein Plus von +1,44 %.