    Tarifauseinandersetzung bei der Bahn spitzt sich zu

    Für Sie zusammengefasst
    • GDL-Chef Reiß verärgert über langsame Tarifverhandlungen.
    • Abbruch der Gespräche nicht ausgeschlossen, Warnstreiks möglich.
    • DB-Angebot von 6% als zu niedrig zurückgewiesen.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Mario Reiß, hat sich verärgert über den schleppenden Verlauf der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn geäußert - und schließt auch einen Abbruch der Gespräche nicht mehr aus. "Die Bahn setzt auf Verzögerung", sagte er in Berlin. "Das ist ein Arbeitgeber, der so versucht, uns in Entscheidungsnot zu bringen." Es bestehe daher jederzeit die Gefahr, dass die Gewerkschaft den Verhandlungstisch verlasse.

    Reiß forderte, noch in dieser Woche zu einem Ergebnis zu kommen. Ansonsten sei die für die letzte Februarwoche angesetzte Verhandlungsrunde nicht mehr nötig. Zudem stimmte er die Beschäftigten und die Fahrgäste auf mögliche Warnstreiks ein. Zwar gilt noch bis Ende Februar eine Friedenspflicht, in der keine Arbeitskämpfe möglich sind. Ab März könnte die Gewerkschaft aber den Bahnverkehr erneut mit einem Ausstand lahmlegen.

    "Die Mannschaft hat eine Wut im Bauch. Die sagen schon, tickert nicht so lang, sagt uns, wann es los geht." Entsprechende Vorbereitungen liefen bereits im Hintergrund. Eine Schlichtung schloss Reiß zunächst aus.

    Angebot abgelehnt

    "Unser Plan war, mit mehr Verhandlungszeit andere Wege zu finden, um zu einer Lösung zu kommen", betonte der Vorsitzende. "Aber wir sind nach sieben Verhandlungstagen mit der Bahn noch nicht mal so weit wie mit den Wettbewerbern nach zwei Tagen."

    Seit Montag sitzen beide Seiten in vierter Verhandlungsrunde in Berlin zusammen. Noch bis einschließlich Freitag sind die Gespräche angesetzt. Am Vortag legte die Bahn ein erstes Angebot in der Tarifrunde vor. Es sieht unter anderem eine Entgelterhöhung von 3,8 Prozent in zwei Schritten vor. Über sogenannte Strukturanpassungen im Tarifsystem sollen die Gehälter um weitere 2,2 Prozent steigen. Gemeint ist damit etwa die Einführung einer weiteren Entgeltstufe.

    Reiß hat das Angebot bereits als zu niedrig zurückgewiesen. "Das DB-Angebot mit 6 Prozent bei 30 Monaten Laufzeit bedeutet für dieses Jahr lediglich 0,4 Prozent Steigerung", sagte er./nif/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
