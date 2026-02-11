Kursgewinne - US-Arbeitsmarktbericht belastet nur kurzzeitig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein robuster US-Arbeitsmarktbericht hat die Kurse deutscher Staatsanleihen am Mittwoch belastet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 128,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,76 Prozent.

Der US-Arbeitsmarktbericht ist im Januar stärker als erwartet ausgefallen. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem sind die Stundenlöhne stärker als erwartet geklettert. Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung von Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.