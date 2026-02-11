ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro
- DZ Bank stuft Commerzbank-Aktie auf "Halten" hoch.
- Fairer Wert der Aktie steigt von 28 auf 34 Euro.
- Gewinnsteigerung bereits im Kurs reflektiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 28 auf 34 Euro angehoben. Die erwartete deutliche Gewinnsteigerung sei mittlerweile im Aktienkurs reflektiert, ein Übernahmeangebot erwarte er weiterhin nicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Finanzinstituts sei somit nun fair bewertet./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 34,43 auf Tradegate (11. Februar 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -8,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,90 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -12,97 %/+10,24 % bedeutet.
Analyst: Commerzbank
Kursziel: 34 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.
Nicht Ernst nehmen unseren ForentrollBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Bei diesen Kursen konnte ich jetzt nicht mehr widerstehen und habe meinen Bestand um ca. 5% aufgestockt.
Das hilft jetzt inhaltlich nicht; aber man muss auch manchmal innehalten, zurückschauen und staunen: