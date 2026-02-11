DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 34,43 auf Tradegate (11. Februar 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -8,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,90 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -12,97 %/+10,24 % bedeutet.