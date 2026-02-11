Bitcoin gerät nach US-Arbeitsmarktbericht weiter unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Mittwoch nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht weiter unter Druck geraten. Zuletzt lag der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bei 66.318 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Bitcoin noch über 69.000 Dollar notiert. Kurzzeitig fiel der Bitcoin auch unter 66.000 Dollar und erreichte so den tiefsten Stand seit dem 6. Februar.

Belastet wurde der Bitcoin am Nachmittag durch einen robusten Arbeitsmarktbericht. So war die Beschäftigtenzahl im Januar deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Aussichten auf eine baldige Leitzinssenkung wurden so gedämpft. Der Bitcoin wirft keine Zinsen ab und geriet daher unter Druck.