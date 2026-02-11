Bitcoin gerät nach US-Arbeitsmarktbericht weiter unter Druck
- Bitcoin-Kurs fiel auf 66.318 USD nach Arbeitsmarktbericht.
- Vertrauen der Anleger bleibt fragil, Rückzug dominiert.
- Schnäppchenjäger bleiben fern, Warnsignal für Markt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Mittwoch nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht weiter unter Druck geraten. Zuletzt lag der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bei 66.318 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Bitcoin noch über 69.000 Dollar notiert. Kurzzeitig fiel der Bitcoin auch unter 66.000 Dollar und erreichte so den tiefsten Stand seit dem 6. Februar.
Belastet wurde der Bitcoin am Nachmittag durch einen robusten Arbeitsmarktbericht. So war die Beschäftigtenzahl im Januar deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Aussichten auf eine baldige Leitzinssenkung wurden so gedämpft. Der Bitcoin wirft keine Zinsen ab und geriet daher unter Druck.
Ende Januar hatte beim Bitcoin eine Talfahrt eingesetzt, bei der sein Kurs um bis zu 30.000 Dollar sank. Am 6. Januar war der Bitcoin kurzzeitig sogar unter 60.000 Dollar gefallen. "Der jüngste Kursschock steckt den Anlegern immer noch in den Knochen", kommentierte Timo Emden von Emden Research. "Statt neuer Engagements dominieren Rückzug und Absicherung." Das Vertrauen bleibe fragil. Trotz der deutlich niedrigeren Preise würden "Schnäppchenjäger" im größeren Stil fernbleiben. "Dass kapitalkräftige Preisjäger bislang nicht zugreifen, darf als Warnsignal verstanden werden", schreibt Emden.
Seit dem Rekordhoch im vergangenen Oktober bei etwa 126.000 Dollar hat sich der Wert des Bitcoin vorübergehend halbiert. Am vergangenen Donnerstag war der Kurs um über 13 Prozent eingebrochen, was nach Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg dem größten Tagesverlust seit November 2022 entspricht. Ähnlich extreme Kursbewegungen hat es in der Geschichte des Bitcoin mehrfach gegeben. Sie machen die hohen Risiken deutlich, die mit dem Kauf von Kryptowährungen verbunden sind./jsl/he
BTC ist nun ein Spielball der Wallstreet Elite. Wenn die Wall Street Elite unter sich ist, sieht der kleine Investor oft alt aus. Die Entwicklung des BTC ist beendet. Sie ist von einem Ultra Nerd Projekt zu einem Nerd Get rich quick scheme zu einem Halb Nerd get rich quick scheme nun final zu einem Wall Street get rich quick scheme gewachsen. Nun sind wir soweit, dass an der Nasdaq gelistete Unternehmen Fremdkapital aufnehmen oder Schulden, um Bitcoin zu kaufen. Da sich nun sogar auch der US Präsident persönlich an Crypto berreichert markiert(e) für mich das absolte Top. Für mich ist das klar das Ende der Fahnenstange.
Heute abend nach Börsenschluss übrigens Quartalszahlen von Strategy.