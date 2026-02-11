Aktien Frankfurt Schluss
US-Jobdaten belasten - Zinssenkungsfantasie schwindet
- US-Arbeitsmarktdaten dämpfen deutsche Aktienmärkte.
- Dax fiel um 0,53 % auf 24.856,15 Punkte.
- Zinssenkungserwartungen durch Daten gedämpft.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Daten vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch die Stimmung auch am deutschen Aktienmarkt gedämpft. Peter Graf, Chief Investment Officer von Amova Asset Management Americas, sagte über den Bericht, er sei gespickt gewesen mit positiven Überraschungen und "dürfte die jüngsten Bedenken hinsichtlich des Wachstums zerstreuen". Allerdings bringe er den designierten Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, in eine schwierige Lage. "Es wird noch schwieriger werden, die FOMC-Mitglieder davon zu überzeugen, dem Auftrag des US-Präsidenten zur Senkung der Zinsen zu folgen." Auch Analyst Ralf Umlauf von der Helaba sieht in den Daten einen "Dämpfer für die Zinssenkungserwartungen".
Der Dax ging mit minus 0,53 Prozent auf 24.856,15 Punkte aus dem Tag, nachdem er noch am Nachmittag kurz die Marke von 25.000 Punkten getestet hatte. Letztlich aber bleibt der Leitindex auf Abstand zu seiner im Januar erreichten Bestmarke von etwas über 25.500 Zählern. Besser schlägt sich dagegen der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx , der nach einem Rekordhoch am Dienstag um 0,19 Prozent auf 6.035,64 Punkten nachgab.
Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte hierzulande ging es um 1,07 Prozent auf 31.618,89 Zähler bergab. Die Leitindizes in Großbritannien und der Schweiz legten zu. In den USA zeigten sich die wichtigsten Indizes nach einigem Auf und Ab zum europäischen Börsenschluss kaum verändert./ck/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen, der Generator spuckt heute die 24.812 als XC-Marke aus. Das kann ja heiter werden wo manche Experten die 25.200 + höher sehen...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
DAX........im "W"-Ausführungstag
Guten Morgen, nach einem Tag Pause ist der Generator heut wieder bereit und spuckt die 24.710 als XC-Marke aus. Klasse Forum derzeit, hat gut an Qualität gewonnen, so darfs ruhig weiter gehen. Haut rein, es werden wieder die Fetzen fliegen....