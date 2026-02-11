ELITE Solar erhält EcoVadis-Gold-Bewertung für Nachhaltigkeitsleistung

EcoVadis ist eine der weltweit anerkanntesten ESG-Bewertungsplattformen, die in der gesamten globalen Lieferkette eingesetzt wird, um Unternehmen in Bezug auf Umweltverantwortung, Arbeits- und Menschenrechtspraktiken, Ethik und verantwortungsvolle Beschaffung zu bewerten. Das Gold-Rating spiegelt die Stärke, Konsistenz und Effektivität der Managementsysteme und betrieblichen Verfahren von ELITE Solar in diesen Schlüsselbereichen wider.

SINGAPUR, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ELITE Solar, ein weltweit tätiges Solarunternehmen, gab bekannt, dass es mit der EcoVadis-Goldmedaille ausgezeichnet wurde und damit zu den besten 5 % der Organisationen weltweit gehört, die von EcoVadis in Bezug auf Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung bewertet wurden.

„Bei ELITE Solar ist Nachhaltigkeit in unsere Arbeitsweise eingebettet - sie wird nicht als einmalige Zertifizierung oder als eigenständige Initiative behandelt", sagte Arndt E. Lutz, Chief Executive Officer von ELITE Solar. „In den Bereichen Produktion, Personalmanagement, Unternehmensführung und Lieferantenengagement konzentrieren wir uns darauf, transparente, widerstandsfähige und verantwortungsvolle Abläufe aufzubauen, während wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen."

Für Kunden und Partner in Nordamerika und anderen internationalen Märkten ist die ESG-Leistung zunehmend mit der Zuverlässigkeit der Lieferkette, dem Risikomanagement und der langfristigen Wertschöpfung verbunden. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von ELITE Solar, ein vertrauenswürdiger, konformer und zukunftsfähiger Produktionspartner für Kunden weltweit zu sein.

ELITE Solar betrachtet die EcoVadis-Gold-Bewertung nicht als Endpunkt, sondern als Maßstab für kontinuierliche Verbesserungen. Das Unternehmen wird weiterhin in nachhaltige Praktiken investieren, die die globale Energiewende unterstützen und gleichzeitig den langfristigen Erfolg seiner Kunden und Partner ermöglichen.

Über ELITE Solar

ELITE Solar wurde 2005 gegründet und ist ein globaler Anbieter von hocheffizienten, intelligenten Solarlösungen für Versorgungsunternehmen, Gewerbe- und Industrieanlagen sowie für Privathaushalte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur und einer Niederlassung in Kalifornien betreibt integrierte Produktionsstätten in Vietnam, Indonesien und Ägypten und deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Wafer bis zum Modul ab. Das vertikal integrierte Modell und die globale Reichweite von ELITE Solar unterstützen die Mission des Unternehmens, den Erfolg seiner Kunden zu fördern und den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen. Weitere Informationen unter www.elite-solar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902139/ELITE_Solar.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elite-solar-erhalt-ecovadis-gold-bewertung-fur-nachhaltigkeitsleistung-302685399.html