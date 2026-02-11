    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX gewinnt deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Aktienmarkt schließt mit +1,45% bei 5.807,55 Punkten.
    • BAWAG-Aktie steigt um 3,6% nach starkem Ergebnis.
    • OMV-Aktien legen um 3,8% zu, Einstufung "Buy".
    Aktien Wien Schluss - ATX gewinnt deutlich
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichtes mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 1,45 Prozent bei 5.807,55 Punkten.

    In den USA wurden im Januar überraschend deutlich mehr Stellen geschaffen, als von Volkswirten erwartet. Zudem sank auch die Arbeitslosenquote in der weltgrößten Volkswirtschaft unerwartet. An der Wall Street und an den europäischen Leitbörsen gab es hingegen eine gemischte Tendenz zu sehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!
    Long
    51,29€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    58,59€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In Wien rückten mit Zahlenvorlagen Voestalpine , Bawag , Telekom Austria und EuroTeleSites in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion auf die Ergebnispräsentation absolvierte die BAWAG-Aktie mit plus 3,6 Prozent. Die Zukäufe in Deutschland und in den Niederlanden haben der Bank 2025 zu höheren Einnahmen und mehr Gewinn verholfen. Laut Einschätzung der Erste Group-Analysten meldete die BAWAG ein starkes Ergebnis, das die Unternehmensziele übertraf und leicht über den Markterwartungen lag.

    Voestalpine gewannen 2,2 Prozent. Die Umstrukturierung beim Stahl- und Technologiekonzern läuft. Trotz Autokrise und US-Zöllen legte der Gewinn nach Steuern in den ersten drei Quartalen 2025/26 um 25,1 Prozent auf 259 Millionen Euro zu. Der Umsatz sei aufgrund der umfangreichen Reorganisationsmaßnahmen im Jahresabstand um 5,1 Prozent auf 11,1 Milliarden zurückgegangen. Die Ergebnisse lagen unter den Prognosen der Erste Group und den Markterwartungen.

    Die A1 Telekom Austria hat im Vorjahr den Umsatz etwas gesteigert, aber beim Nettoergebnis einen kleinen Rückgang verzeichnet. Die Ergebnisse des 4. Quartals brachten nach Einschätzung der Erste Group-Experten keine großen Überraschungen. Die Telekom-Titel schlossen mit plus 0,8 Prozent.

    EuroTeleSites erhöhten sich um 2,7 Prozent. Das Sendemastenunternehmen hat 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis etwas zugelegt.

    Der Flughafen Wien in Schwechat baut einen neuen Office Park für 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Vienna AirportCity. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen. Die Airport-Aktie büßte 2,5 Prozent ein.

    OMV steigerten sich um 3,8 Prozent auf 55,30 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Einstufung für die Aktien des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens auf "Buy" belassen. Auch das Kursziel wurde unverändert bei 53,0 Euro belassen./ste/spa/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 54,65 auf Tradegate (11. Februar 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +7,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 17,93 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX gewinnt deutlich Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichtes mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 1,45 Prozent bei 5.807,55 Punkten. In den USA …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     