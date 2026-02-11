    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Ahold Delhaize AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Ahold Delhaize

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 45 Euro - 'Buy'

    • Jefferies hebt Kursziel für Ahold Delhaize auf 45 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" nach starken Jahreszahlen.
    • Analyst sieht Ahold Delhaize als Top-Wahl im US-Lebensmittelmarkt.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den "beachtlichen Jahreszahlen" der Supermarktkette ist für Analyst Frederick Wild Ahold Delhaize "The Place To Be In US Food", wie er am Mittwoch schrieb. Viele der pessimistischen Thesen für die Aktie würden nun adressiert./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,04 % und einem Kurs von 38,63 auf Tradegate (11. Februar 2026, 18:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um +14,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 34,11 Mrd..

    Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -34,90 %/+17,19 % bedeutet.


