Jefferies hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 45 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,04 % und einem Kurs von 38,63 auf Tradegate (11. Februar 2026, 18:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um +14,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 34,11 Mrd..

Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -34,90 %/+17,19 % bedeutet.