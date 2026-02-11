    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsara Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Samsara Registered (A)
    Qblox kündigt strategische Erweiterung des Executive Leadership Teams an

    Qblox kündigt strategische Erweiterung des Executive Leadership Teams an
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Stärkung des globalen Wachstums durch hochkarätige Führungskräfte in den Bereichen Umsatz, Personal und Technik

    DELFT, Niederlande und BOSTON, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Heute gab Qblox, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Quanten-Stack-Technologie, wichtige Ergänzungen seines Führungsteams bekannt, da das Unternehmen die Entwicklung von skalierbaren Quantenlösungen weltweit beschleunigt. Diese strategischen Ernennungen unterstützen das anhaltende globale Wachstum von Qblox und seine Mission, praktische und leistungsstarke Quantentechnologien in die Industrie zu integrieren.

    Logo von Qblox

    Philip van der Wilt kam am 1. Oktober 2025 als Finanzleiter zu Qblox. Mit Sitz in Delft, Niederlande, leitet Philip die globale Umsatzstrategie, die kommerzielle Umsetzung und strategische Partnerschaften. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Führungserfahrung in den Bereichen Unternehmenstechnologie, IT, Speicherung und Virtualisierung. Vor seiner Tätigkeit bei Qblox war Philip als leitender Vizepräsident EMEA bei Samsara tätig und hatte zuvor Führungspositionen bei ServiceNow, Commvault und Dell Technologies (EMC) inne.

    „Qblox ist einzigartig positioniert, um seinen globalen Einfluss zu vergrößern, und ich freue mich darauf, seine erstklassige Technologie Kunden und Partnern im gesamten Quanten-Ökosystem zugänglich zu machen", sagte Philip van der Wilt, Finanzleiter bei Qblox. „Dies ist ein entscheidender Moment für die Branche, und ich freue mich darauf, Qblox und seine Partner durch die nächste Phase des globalen Wachstums zu führen."

    Roger Isaac kam am 1. November 2025 als technischer Leiter zu Qblox und bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Halbleitertechnik, fortschrittliche Hardwaresysteme und Deep-Tech-Innovationen mit. Er hat seinen Sitz in Delft, Niederlande, und ist eine praktische Technologie-Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung komplexer Technologien von der frühen Vision bis zur groß angelegten Vermarktung. Zuletzt war er als Vizepräsident für Automobilradartechnik bei Indie Semiconductor tätig und zuvor als technischer Leiter bei Keyssa, wo er die Entwicklung der branchenweit ersten kontaktlosen 60-GHz-Funktechnologie leitete. Zu Beginn seiner Karriere spielte Roger eine grundlegende Rolle bei der Einführung von LPDDR3 und LPDDR4 als globale Speicherstandards und war Mitglied des JEDEC-Vorstands. Er hält mehr als 60 US-Patente.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



