Qblox kündigt strategische Erweiterung des Executive Leadership Teams an

DELFT, Niederlande und BOSTON, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Heute gab Qblox , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Quanten-Stack-Technologie, wichtige Ergänzungen seines Führungsteams bekannt, da das Unternehmen die Entwicklung von skalierbaren Quantenlösungen weltweit beschleunigt. Diese strategischen Ernennungen unterstützen das anhaltende globale Wachstum von Qblox und seine Mission, praktische und leistungsstarke Quantentechnologien in die Industrie zu integrieren.

Philip van der Wilt kam am 1. Oktober 2025 als Finanzleiter zu Qblox. Mit Sitz in Delft, Niederlande, leitet Philip die globale Umsatzstrategie, die kommerzielle Umsetzung und strategische Partnerschaften. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Führungserfahrung in den Bereichen Unternehmenstechnologie, IT, Speicherung und Virtualisierung. Vor seiner Tätigkeit bei Qblox war Philip als leitender Vizepräsident EMEA bei Samsara tätig und hatte zuvor Führungspositionen bei ServiceNow, Commvault und Dell Technologies (EMC) inne.

„Qblox ist einzigartig positioniert, um seinen globalen Einfluss zu vergrößern, und ich freue mich darauf, seine erstklassige Technologie Kunden und Partnern im gesamten Quanten-Ökosystem zugänglich zu machen", sagte Philip van der Wilt, Finanzleiter bei Qblox. „Dies ist ein entscheidender Moment für die Branche, und ich freue mich darauf, Qblox und seine Partner durch die nächste Phase des globalen Wachstums zu führen."