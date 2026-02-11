Qblox erweitert strategisch das Führungsteam – Jetzt mehr erfahren
Mit drei neuen Spitzenkräften im Management stellt Qblox die Weichen für globales Wachstum und die industrielle Nutzung leistungsstarker Quantentechnologien.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Qblox hat am 11. Februar 2026 strategische Erweiterungen seines Executive Leadership Teams angekündigt, um das globale Wachstum zu stärken.
- Philip van der Wilt wurde am 1. Oktober 2025 als Finanzleiter eingestellt und bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in Unternehmens-IT und Technologie mit.
- Roger Isaac trat am 1. November 2025 als technischer Leiter bei Qblox ein und hat umfangreiche Erfahrung in Halbleitertechnik und Deep-Tech-Innovationen.
- Evelyn Doyle wurde am 1. Februar 2026 als Leiterin der Personalabteilung eingestellt und hat über 20 Jahre Erfahrung in Personalführung und organisatorischer Transformation.
- Die neuen Führungskräfte sollen Qblox dabei unterstützen, praktische und leistungsstarke Quantentechnologien in die Industrie zu integrieren und das Unternehmen global zu skalieren.
- Qblox ist ein führender Anbieter von skalierbaren Quantenkontrollstacks, die Unternehmen helfen, leistungsfähige Quantencomputersysteme aufzubauen.
