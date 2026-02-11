    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Qblox erweitert strategisch das Führungsteam – Jetzt mehr erfahren

    Mit drei neuen Spitzenkräften im Management stellt Qblox die Weichen für globales Wachstum und die industrielle Nutzung leistungsstarker Quantentechnologien.

    Qblox erweitert strategisch das Führungsteam – Jetzt mehr erfahren
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Qblox hat am 11. Februar 2026 strategische Erweiterungen seines Executive Leadership Teams angekündigt, um das globale Wachstum zu stärken.
    • Philip van der Wilt wurde am 1. Oktober 2025 als Finanzleiter eingestellt und bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in Unternehmens-IT und Technologie mit.
    • Roger Isaac trat am 1. November 2025 als technischer Leiter bei Qblox ein und hat umfangreiche Erfahrung in Halbleitertechnik und Deep-Tech-Innovationen.
    • Evelyn Doyle wurde am 1. Februar 2026 als Leiterin der Personalabteilung eingestellt und hat über 20 Jahre Erfahrung in Personalführung und organisatorischer Transformation.
    • Die neuen Führungskräfte sollen Qblox dabei unterstützen, praktische und leistungsstarke Quantentechnologien in die Industrie zu integrieren und das Unternehmen global zu skalieren.
    • Qblox ist ein führender Anbieter von skalierbaren Quantenkontrollstacks, die Unternehmen helfen, leistungsfähige Quantencomputersysteme aufzubauen.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Qblox erweitert strategisch das Führungsteam – Jetzt mehr erfahren Mit drei neuen Spitzenkräften im Management stellt Qblox die Weichen für globales Wachstum und die industrielle Nutzung leistungsstarker Quantentechnologien.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     