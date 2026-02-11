Brillenkonzern EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark
- EssilorLuxottica steigert Umsatz um 7,5 % auf 28,5 Mrd.
- Smartbrillen-Boom treibt Gewinn auf 3,16 Mrd. Euro.
- Dividende steigt auf 4,00 Euro je Aktie, Aktie boomt.
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Grund ist auch der Smartbrillen-Boom. Der Umsatz kletterte um 7,5 Prozent auf fast 28,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Mittwoch in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet. Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen.
Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum. Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll auf 4,00 Euro je Aktie steigen. Die Hinterlegungsscheine der Aktie schnellten im New Yorker Handel um knapp zehn Prozent nach oben./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,99 % und einem Kurs von 277,4 auf Tradegate (11. Februar 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +8,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 124,62 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 347,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +17,39 %/+32,06 % bedeutet.