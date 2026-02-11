Brillenkonzern EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,99 % und einem Kurs von 277,4 auf Tradegate (11. Februar 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +8,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,79 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 124,62 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 347,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +17,39 %/+32,06 % bedeutet.