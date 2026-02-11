Reddit (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -7,14 % - 11.02.2026

Mit einer Performance von -7,14 % musste die Reddit (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,88 %, geht es heute bei der Reddit (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Reddit ist eine führende Plattform für soziale Nachrichten und Diskussionen, bekannt für seine themenspezifischen Foren und die Möglichkeit, Inhalte anonym zu teilen und zu bewerten. Es konkurriert mit großen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, hebt sich jedoch durch seine einzigartige Community-Struktur und die demokratische Bewertung von Inhalten ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Reddit (A) insgesamt ein Minus von -34,29 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Reddit (A) Aktie damit um -17,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,17 %. Im Jahr 2026 gab es für Reddit (A) bisher ein Minus von -42,50 %.

Reddit (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,86 % 1 Monat -44,17 % 3 Monate -34,29 % 1 Jahr -44,71 %

Informationen zur Reddit (A) Aktie

Es gibt 138 Mio. Reddit (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,13 Mrd. € wert.

Der Reddit-Kurs hat in kurzer Zeit deutlich nachgegeben. Das Chartbild wirkt weiterhin belastet, während der Markt nach Stabilisierungssignalen sucht.

Reddit (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Reddit (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Reddit (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.