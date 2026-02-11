    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReddit (A) AktievorwärtsNachrichten zu Reddit (A)

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reddit (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -7,14 % - 11.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Reddit (A) Aktie bisher Verluste von -7,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Reddit (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Reddit (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -7,14 % - 11.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Reddit ist eine führende Plattform für soziale Nachrichten und Diskussionen, bekannt für seine themenspezifischen Foren und die Möglichkeit, Inhalte anonym zu teilen und zu bewerten. Es konkurriert mit großen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, hebt sich jedoch durch seine einzigartige Community-Struktur und die demokratische Bewertung von Inhalten ab.

    Reddit (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026

    Mit einer Performance von -7,14 % musste die Reddit (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,88 %, geht es heute bei der Reddit (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Reddit (A) insgesamt ein Minus von -34,29 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Reddit (A) Aktie damit um -17,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,17 %. Im Jahr 2026 gab es für Reddit (A) bisher ein Minus von -42,50 %.

    Reddit (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,86 %
    1 Monat -44,17 %
    3 Monate -34,29 %
    1 Jahr -44,71 %

    Informationen zur Reddit (A) Aktie

    Es gibt 138 Mio. Reddit (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,13 Mrd. € wert.

    Reddit mit deutlichem Rückgang – wie lange noch?


    Der Reddit-Kurs hat in kurzer Zeit deutlich nachgegeben. Das Chartbild wirkt weiterhin belastet, während der Markt nach Stabilisierungssignalen sucht.

    Reddit (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Reddit (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Reddit (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Reddit (A)

    -7,94 %
    -17,86 %
    -44,17 %
    -34,29 %
    -10,90 %
    ISIN:US75734B1008WKN:A406FX



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Reddit (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -7,14 % - 11.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Reddit (A) Aktie bisher Verluste von -7,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Reddit (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     