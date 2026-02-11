Industrie wünscht sich von EU Krisenmanagement wie bei Covid
- Europas Industrie fordert Corona-ähnliche Maßnahmen.
- Energiekosten senken und Freihandel stärken nötig.
- EU-Fördermittel sollen Wirtschaft modernisieren helfen.
ANTWERPEN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die schwierige Wirtschaftslage fordert Europas Industrie ein politisches Vorgehen wie in der Corona-Pandemie. "Dank Ihrer Führungsstärke konnte die Covid-Krise überwunden und Maßnahmen ergriffen werden, die zuvor als unmöglich galten. Wir brauchen denselben Ansatz für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit", heißt es in der bei einem Industriegipfel beschlossenen Erklärung, gerichtet an Staats- und Regierungschefs der EU. Bei dem Treffen in der belgischen Hafenstadt Antwerpen waren Vertreter der Wirtschaft mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und weiteren EU-Spitzenpolitikern zusammengekommen.
Der Vorstandschef des deutschen Chemiekonzerns BASF , Markus Kamieth, sagte, man sei immer noch zu langsam und zu zögerlich bei der Umsetzung der mutigen Lösungen. "Die europäische Industrie steht unter beispiellosem Druck", betonte Kamieth. Konkret fordern die Industrievertreter in ihrer Erklärung eine Senkung der Energiekosten und Freihandelsabkommen, die mehr Exporte ermöglichen. Zudem sprechen sie sich für mehr Zuschläge bei öffentlichen Ausschreibungen für europäische Produkte aus.
Um die wirtschaftlichen Schäden durch die zu bewältigen und gleichzeitig die Wirtschaft zu modernisieren, wurde in der Corona-Pandemie ein milliardenschwerer EU-Fördermitteltopf geschafften. Er sollte den 27 EU-Staaten helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Dafür wurden in der EU erstmals im großen Stil gemeinsam Schulden gemacht./tre/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 51,58 auf Tradegate (11. Februar 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +9,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,15 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,04 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -30,21 %/+20,20 % bedeutet.
