Deutsche Boerse Aktie unter starkem Abgabedruck - 11.02.2026

Die Deutsche Boerse Aktie notiert aktuell bei 203,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,81 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,90 € entspricht. Der Kursrückgang der Deutsche Boerse Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,81 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die Deutsche Börse AG ist ein global führender Anbieter von Börsen- und Finanzdienstleistungen, der durch seine umfassende Wertschöpfungskette und technologische Stärke hervorsticht.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Boerse-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,96 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um +2,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,94 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Boerse eine negative Entwicklung von -6,07 % erlebt.

Deutsche Boerse Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,59 % 1 Monat -0,94 % 3 Monate +0,96 % 1 Jahr -12,85 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,72 Mrd. € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Boerse

Nasdaq Inc. Aktie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,55 %. Cboe Global Markets notiert im Minus, mit -0,74 %. Intercontinental Exchange notiert im Minus, mit -3,98 %. Euronext verliert -1,22 %

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.