    Besonders beachtet!

    Rheinmetall Aktie heute im Minus (1.587,50€) - 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um -2,61 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.02.2026

    Mit einer Performance von -2,61 % musste die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,61 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Rheinmetall insgesamt ein Minus von -9,70 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -8,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,74 %. Im Jahr 2026 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +3,61 %.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,43 %
    1 Monat -14,74 %
    3 Monate -9,70 %
    1 Jahr +122,09 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die anhaltende Kursschwäche der Rheinmetall Aktie, die von einigen als Konsolidierung interpretiert wird. Die wiederholten Käufe des Managements werden sowohl skeptisch als auch positiv bewertet. Analysten haben ihre Kursziele angehoben, jedoch wird die hohe Bewertung der Aktie als riskant angesehen, da sie stark auf Erwartungen basiert. Ohne neue Großaufträge könnte die Aktie weiterhin unter Druck stehen, was zu gespaltenen Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung führt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,95 Mrd. € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 11.02.2026 im E-Stoxx 50.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 11.02.2026 im DAX.

    Global Revenue to Reach USD 76.5 Billion by 2035 at 5.6% CAGR ' | Future Market Insights '


    NEWARK, Del., Feb. 11, 2026 /PRNewswire/ - Future Market Insights (FMI) projects the intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) market to expand from USD 44.4 billion in 2025 to USD 76.5 billion by 2035, advancing at a 5.6% CAGR and …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,41 %. Thales notiert im Minus, mit -2,46 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -2,10 %. Lockheed Martin legt um +0,11 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,69 %.

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -2,70 %
    -8,43 %
    -14,74 %
    -9,70 %
    +122,09 %
    +603,21 %
    +1.786,65 %
    +2.700,59 %
    +68.350,58 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



    RSS-Feed abonnieren

