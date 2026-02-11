Deutlicher Kurssprung bei der ThyssenKrupp Aktie - 11.02.2026

Die ThyssenKrupp Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,03 % auf 12,255€ zulegen. Das sind +0,475 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,255€, mit einem Plus von +4,03 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ThyssenKrupp einen Gewinn von +36,65 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +5,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +35,11 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,46 % 1 Monat +22,64 % 3 Monate +36,65 % 1 Jahr +262,11 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Quartalszahlen von ThyssenKrupp und deren potenzielle Auswirkungen auf die Kursentwicklung. Zudem wird die Übernahme von HKM durch Salzgitter AG thematisiert, wobei Bedenken hinsichtlich finanzieller Belastungen geäußert werden. Einige Nutzer spekulieren auf einen Short Squeeze, während die hohe Verschuldung von TK Elevator und die positive Tendenz bei Stahlpreisen ebenfalls im Fokus stehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,63 Mrd. € wert.

Während deutsche Indizes schwächeln und vor allem Nebenwerte unter Druck stehen, zeigen sich die US-Börsen robuster – mit leichten Gewinnen und teils starken Einzelwerten.

EQS Stimmrechtsmitteilung: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 11.02.2026 / 14:25 CET/CEST

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,92 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +4,46 %. voestalpine notiert im Plus, mit +3,03 %. ArcelorMittal legt um +5,70 % zu

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.