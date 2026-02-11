HelloFresh Aktie weiter im Abwärtstrend - 11.02.2026

Mit einer Performance von -7,07 % musste die HelloFresh Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der HelloFresh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,5200€, mit einem Minus von -7,07 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Obwohl die HelloFresh Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,44 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,35 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HelloFresh einen Rückgang von -2,72 %.

HelloFresh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,96 % 1 Monat +2,35 % 3 Monate +1,44 % 1 Jahr -49,19 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 955,67 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,42 %. Walmart notiert im Plus, mit +2,29 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -2,22 %.

HelloFresh Aktie jetzt kaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.