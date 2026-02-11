    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    HYPOPORT Aktie sinkt rapide - -6,42 % - 11.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HYPOPORT Aktie bisher Verluste von -6,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Foto: Hypoport SE

    HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

    HYPOPORT Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die HYPOPORT Aktie. Mit einer Performance von -6,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der HYPOPORT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,27 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,42 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HYPOPORT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -22,87 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die HYPOPORT Aktie damit um -0,65 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,93 % verloren.

    HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,65 %
    1 Monat -27,70 %
    3 Monate -22,87 %
    1 Jahr -53,85 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HYPOPORT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gesunkene HYPOPORT Aktie, die um 35 % gefallen ist. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Marktanteile, insbesondere bei Anschlussfinanzierungen, und befürchten einen Rückgang. Die Bewertungen der Aktie sind skeptisch, mit einem KGV von 17 für 2026. Zudem wird auf die Herausforderungen im Immobilienfinanzierungsmarkt hingewiesen, die sich negativ auswirken könnten. Die Refinanzierungswelle wird als potenzieller Wachstumsfaktor ab 2027 diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HYPOPORT eingestellt.

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 600,63 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von HYPOPORT

    Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,20 %. Zillow Group Registered (A) notiert im Minus, mit -14,59 %. Scout24 notiert im Minus, mit -3,91 %.

    HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    -6,32 %
    -0,65 %
    -27,70 %
    -22,87 %
    -53,85 %
    -35,74 %
    -84,18 %
    +59,45 %
    +411,70 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336



