Douglas - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,03 % - 11.02.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Douglas insgesamt ein Minus von -5,83 % zu verkraften.

Am heutigen Handelstag musste die Douglas Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,03 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Douglas Aktie damit um -2,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Douglas auf -9,16 %.

Douglas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,95 % 1 Monat -4,07 % 3 Monate -5,83 % 1 Jahr -44,28 %

Informationen zur Douglas Aktie

Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd. € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch. Den Ausblick …

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Stark habe sich die …

Trotz konjunktureller Unsicherheit startet die DOUGLAS Group solide ins Geschäftsjahr 2025/26 – mit Umsatzplus, starkem Online-Wachstum und klaren Investitionsplänen.

Douglas Aktie jetzt kaufen?

Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.