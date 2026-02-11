    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCBRE Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CBRE Group Registered (A)

    CBRE Group Registered (A) Aktie deutlicher Kursrutsch - 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die CBRE Group Registered (A) Aktie, bisher, um -12,46 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CBRE Group Registered (A) Aktie.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    CBRE Group Registered (A) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich gewerblicher Immobilienservices. Es bietet umfassende Dienstleistungen wie Immobilienvermittlung und Facility Management. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit JLL und Cushman & Wakefield. CBREs Alleinstellungsmerkmale sind sein globales Netzwerk und innovative Technologien.

    CBRE Group Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die CBRE Group Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -12,46 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,70 %, geht es heute bei der CBRE Group Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei CBRE Group Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -5,32 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CBRE Group Registered (A) Aktie damit um -9,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CBRE Group Registered (A) auf -9,12 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

    CBRE Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,45 %
    1 Monat -12,63 %
    3 Monate -5,32 %
    1 Jahr +4,33 %

    Informationen zur CBRE Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 298 Mio. CBRE Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,20 Mrd.EUR € wert.

    CBRE Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CBRE Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CBRE Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CBRE Group Registered (A)

    -13,19 %
    -11,35 %
    -11,35 %
    -3,85 %
    +3,60 %
    +73,49 %
    +154,87 %
    +593,88 %
    +439,03 %
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
