DZ BANK stuft VINCI auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Vinci von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vinci habe gute Jahreszahlen veröffentlicht und trotz der hohen französischen Sondersteuer auf Unternehmensgewinne den freien Liquiditätszufluss gesteigert, schrieb Matthias Volkert am Mittwoch. Vinci bleibe ein Profiteur maßgeblicher Megatrends inklusive Aufbau, Erweiterung sowie Modernisierung unterschiedlichster Infrastruktur. Der Analyst hob seine Schätzungen an./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 133,6EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



