DZ BANK stuft Totalenergies auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Totalenergies von 64 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe ein robustes Zahlenwerk veröffentlicht und mit einigen wichtigen strategischen Fortschritten geglänzt sowie mit einem guten Ausblick fu?r Wachstum und Cashflow im Jahr 2026 positive Akzente gesetzt, schrieb Analyst Werner Eisenmann am Mittwoch./ajx/jha/. Mit der Wachstumsstrategie, den Erfolgen im Stromgeschäft, der Stärke bei LNG, dem niedrigen break-even und hohen fossilen Reserven grenzt sich TTE u.E. positiv von vielen Konkurrenten ab. Die etwas reservierte Haltung bei den Ausschu?ttungen lassen sich daher und infolge der dadurch wieder grundsoliden Bilanz gut verkraften. FW 73 Euro (DCFVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 64,44EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



