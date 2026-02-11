BERENBERG stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag der US-Tochter T-Mobile US habe hinsichtlich der Aussichten für den US-Telekomsektor im Jahr 2026 für Zuversicht gesorgt, schrieb Paul Sidney am Mittwoch anlässlich der Veranstaltung und der Quartalszahlen von T-Mobile US./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 30,36EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 19:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Paul Sidney

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,20

Kursziel alt: 35,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



