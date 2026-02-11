Fractus erweitert die Lizenzierung von vernetzter Sicherheit in den USA durch RPX-Vereinbarung

Die Vereinbarung spiegelt die fortschreitende Verbreitung vernetzter Sicherheitsgeräte wider, die auf kompakte, leistungsstarke Multibandantennen angewiesen sind – unabhängig davon, ob sie in überwachten Alarmzentralen, Hubs oder Basisstationen für Zuhause, in Kameras, Wearables oder in Notrufanhängern verbaut sind. Durch die Bündelung mehrerer Unternehmen in einem einzigen Verhandlungsprozess haben die Parteien eine effiziente, einvernehmliche Lizenztransaktion abgeschlossen, die den Lizenzierungsmodellen von Fractus entspricht. Der erfahrene, innovative Ansatz von RPX bei der Vertragsgestaltung lieferte eine effiziente Lizenzlösung für seine Mitglieder sowie für Fractus – ohne Zeit, Geld und Ansehen durch rechtliche Auseinandersetzungen zu vergeuden, die optimale Ergebnisse für Stakeholder behindern können.

BARCELONA, Spanien, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Fractus, ein Pionier in der Antennentechnologie und Lizenzierung geistigen Eigentums (IP), gab heute eine neue Patentlizenzvereinbarung mit dem Lizenzierungsaggregator RPX Corporation bekannt, die den Kreis der Lizenznehmer von Fractus erweitert.

„Diese RPX-Vereinbarung spiegelt einen pragmatischen Weg zur Lizenzierung im großen Maßstab wider", sagte Jordi Ilario, Geschäftsführer von Fractus. „Diese Vereinbarung unterstreicht die Dynamik vernetzter Sicherheitslösungen in den USA und erweitert unsere Lizenznehmergemeinschaft um mehrere angesehene Anbieter."

Die Nachfrage nach vernetzten Sicherheitsgeräten nimmt rasant zu, wodurch der Bedarf an miniaturisierter Multiband-Antennentechnologie steigt, die eine zuverlässige Konnektivität unterstützt. Berg Insight schätzt, dass es Ende 2023 in den USA und Kanada 36,0 Millionen aktive, überwachte Alarmsysteme gab und prognostiziert, dass diese Zahl bis 2028 auf 42,9 Millionen steigen wird. Bei medizinischen Notrufsystemen schätzt Berg Insight, dass die Nutzerbasis in Nordamerika von 5,2 Millionen im Jahr 2023 auf 7,5 Millionen im Jahr 2028 steigen wird, wobei der Marktwert von 2,7 Milliarden Euro (2,9 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2023 auf 4,1 Milliarden Euro (4,5 Milliarden US-Dollar) bis 2028 wächst.

Informationen zu Fractus

Fractus ist ein Pionier auf dem Gebiet der Anwendung fortschrittlicher Geometrie und Mathematik im Antennendesign. Die patentierten Innovationen des Unternehmens ermöglichen kompakte, leistungsstarke Multiband-Antennen, die in Smartphones, IoT-Geräten, Netzwerkinfrastrukturen und vernetzten Gesundheitsanwendungen zum Einsatz kommen. zum Einsatz kommen. Fractus verfügt über ein Portfolio von mehr als 40 patentierten Erfindungen und die Technologie des Unternehmens wurde von weltweit führenden Unternehmen lizenziert. Unter anderem wurde Fractus 2005 vom Weltwirtschaftsforum als „Technology Pioneer" ausgezeichnet; seine Erfinder waren 2014 Finalisten beim Europäischen Erfinderpreis; und 2017 erhielt das Unternehmen den „European Inspiring Company Award" der London Stock Exchange Group.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1896932/Fractus_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fractus-erweitert-die-lizenzierung-von-vernetzter-sicherheit-in-den-usa-durch-rpx-vereinbarung-302685487.html