    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    ROUNDUP

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Börse mit Rekordergebnis

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Börse 2025: Rekordumsatz von 5,2 Mrd. Euro
    • EBITDA steigt um 3% auf 3,5 Mrd. Euro, Gewinn wächst
    • Dividende erhöht auf 4,20 Euro, Prognose bestätigt
    ROUNDUP - Deutsche Börse mit Rekordergebnis
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten. Die Prognose für das neue Jahr bekräftigte der Konzern und erwartet weiter organisches Wachstum. "Durch starkes strukturelles Wachstum haben wir den Gegenwind aus Zinsumfeld, geringer Volatilität und Währungseffekten mehr als ausgeglichen", kommentierte Konzernchef Stephan Leithner die Zahlen.

    Die Nettoerlöse ohne das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis seien um neun Prozent auf 5,2 Milliarden Euro geklettert, teilte der im Dax notierte Konzern am Mittwochabend nach Börsenschluss in Frankfurt mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um drei Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, ohne das Treasury-Ergebnis wuchs der operative Gewinn um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Damit wurden die Erwartungen der Experten erfüllt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.548,25€
    Basispreis
    23,95
    Ask
    × 10,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.209,94€
    Basispreis
    22,84
    Ask
    × 10,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unter dem Strich verdiente die Deutsche Börse 2,1 Milliarden Euro und damit drei Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Dividende soll um 20 Cent auf 4,20 Euro steigen. "Die Gesamtausschüttung inklusive Aktienrückkäufe wird den Wert des letzten Jahres übertreffen und auf einen neuen Rekord von 1,3 Milliarden Euro steigen", sagte Finanzvorstand Jens Schulte.

    Zudem wurden die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. So sollen die Nettoerlöse ohne das Treasury-Ergebnis auf 5,7 Milliarden und das entsprechende Ebitda auf 3,1 Milliarden Euro steigen. "Die strukturellen Wachstumstreiber in unseren Geschäften sind voll intakt. Daher blicken wir zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr und erwarten, unsere operativen Ziele für 2026 zu erreichen", so Leithner.

    Die Deutsche Börse baut seit einiger Zeit ihr Geschäft außerhalb der Aktienmärkte stark aus, um unabhängiger von den Schwankungen dort zu werden. Im Januar hatte der Betreiber von Handelsplattformen und Abwicklungssystemen angekündigt, die Fondsplattform Allfunds für etwas mehr als fünf Milliarden Euro kaufen zu wollen. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens.

    Der Aktienkurs des Instituts reagierte nicht auf die Neuigkeiten. Das Papier hatte im regulären Handel rund drei Prozent tiefer geschlossen. Die Aktie hat seit einigen Monaten einen schweren Stand, in den vergangenen 12 Monaten hat sie gut 15 Prozent verloren. Von seinem Rekordhoch von etwas mehr als 294 Euro ist der Kurs mit zuletzt gut 203 Euro weit entfernt./nas/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 203,8 auf Tradegate (11. Februar 2026, 19:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +2,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 38,87 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +17,30 %/+46,63 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Boerse. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Deutsche Börse mit Rekordergebnis Die Deutsche Börse hat 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten. Die Prognose für das neue Jahr bekräftigte der Konzern und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     