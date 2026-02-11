    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics

    Podcast Glaser & Spang

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Mit 2G Energy, Elmos, LPKF, Polytec, Secunet, Steico & Zeal Network

    Volker Glaser & Lukas Spang sprechen in dieser Folge ausführlich über die Hamburger Investorentage.

    Podcast Glaser & Spang - Mit 2G Energy, Elmos, LPKF, Polytec, Secunet, Steico & Zeal Network

     

    Folge 64: Volker Glaser & Lukas Spang blicken zurück auf die Hamburger Investorentage 2026 (4.–5. Februar, Montega) – zwei intensive Tage mit über 60 Unternehmen, vielen Einzelgesprächen und einem sehr positiven Gesamtbild. Die meisten Firmen sind operativ stabil unterwegs, Prognosen werden gehalten oder leicht übertroffen, der Ausblick ist neutral bis gut.

    Große negative Überraschungen gab es kaum – die Qualität war durchweg hoch. Die Konferenz war wieder perfekt organisiert: kurze, aber intensive Slots, gute Abendveranstaltung und viel Raum für echte Tiefe. Die Stimmung bei den Vorständen war zuversichtlich: Bilanzen sauber, Effizienzprogramme greifen, man wartet nur noch auf den nächsten konjunkturellen Schub.

     

    Unsere klaren Highlights aus den Meetings:

    • Elmos – mit Abstand das bullischste Gespräch: CEO extrem zuversichtlich für 2026 und darüber hinaus, starkes Wachstum, deutlich bessere Cash-Conversion, Dividende wird spürbar steigen.

    • 2G Energy – Datacenter-Stromversorgung als riesiger Treiber, erste Großdeals in Aussicht, breite Aufstellung (Wärmepumpen, Biogas, Reservespeicher).

    • Secunet – Qualitätsperle mit super Cashflow, starkem Defense- und Digitalisierungs-Mix und M&A-Phantasie – bei Rücksetzern sehr interessant.

    • Ottobock – qualitativ top, hohe Margen, gute Cash-Conversion – IPO-Erwartungen vielleicht etwas hoch, aber sehr überzeugend.

    • LPKF – überraschend plausibel erklärt: Lide-Glas-Projekte könnten 2027/28 Volumen bringen – auf der Watchlist.

    • Steico – bleibt am Kapitalmarkt interessant, Turnaround-Chance nach dem Bautief.

    • Polytec – Non-Automotive (Paletten, Kisten) könnte 30 % Umsatzanteil erreichen und Margen deutlich heben.

    • Zeal Network – Traumhausverlosungen weiter gesteigert, Online-Penetration steigt – Dividende & Rückkäufe im Fokus.

     

    Weniger überzeugend: All for One bleibt in der Mollstimmung – Cloud wächst leicht, aber Lizenzen und Consulting schwächeln, externe Faktoren werden zu sehr betont.

     

    Fazit zur Konferenz: Die Hamburger Investorentage 2026 haben wieder gezeigt, wie gut die Qualität im Small- und Mid-Cap-Bereich vielfach ist. Viele Unternehmen liefern solide, die Stimmung ist positiv und es gibt echte Chancen.

     

    Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

     

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

    --------------------------------------------------------------

    📢 Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Podcast Glaser & Spang Mit 2G Energy, Elmos, LPKF, Polytec, Secunet, Steico & Zeal Network An zwei Tagen haben sich insgesamt über 60 Unternehmen aus dem Small & MidCap Bereich präsentiert.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     